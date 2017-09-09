Sıkı PC ve Linux kullanıcılarının yakından tanıdığı esaslı dosya yöneticileri Norton Commander ve Midnight Commander gerçek anlamda sade görünen ve işleve odaklanan seçenekler. Buna benzer bir uygulama olan Android uyumlu Ghost Commander aynı amaca odaklanıyor.
Android: Uzmanlara Özel Ghost Commander Dosya Yöneticisi
Çift panelli yapıyı esas alan bu dosya yöneticisi kullanıcının kopyalama, taşıma, kesme, yapıştırma gibi işlemleri daha kolay biçimde yapmasına olanak veriyor. Açık kaynaklı GPL v3 olan Ghost Commander uygulamasını ücretsiz olarak Play Store ortamından indirip kurabilirsiniz:
Aynı zamanda derin biçimde özelleştirme ve bulut depolama sistemleri için eklentiler sunan uygulama ücretsiz olmasına rağmen reklam göstermiyor. Böylece arabirim daha sade hale geliyor. Uygulama ile gelen özellikler:
- Dosya ve klasör kopyala/kes/yapıştır/taşı
- Dahili/harici depolama ve USB OTG alanlara erişim
- Metin dosyalarını düzenleme ve oluşturma
- Basit fotoğraf gösterici
- ZIP klasörlerini açma ve ekleme yapma
- Gelişmiş arama
- Ada/boyuta/tarihe/uzantıya göre sıralama
- Dosya ve klasör boyutu hesaplama
- Dosya ve klasörlerin izinlerini değiştirme
- Sık kullanılan klasörlere kısayol atama
- FTP siteleri, aktif ve pasif modda dosya indirme/yükleme
- Düzenlenebilir kullanıcı arabirimi
- Partisyon ekleme
- E-posta, Bluetooth ile dosya gönderme
- Root izinli cihazlarda ek fonksiyonlar
- Harici klavye ve kısayol desteği
Pluginleri kurarak elde edebileceğiniz ek özellikler:
- Windows ağ paylaşımlarına erişim için Samba
- Dropbox/Google Drive, WebDAV destekli buluta bağlantı
Bu uygulamanın arabirimine alışmanız zaman alabilir ama sonuç olarak son derece verimli biçimde dosya yönetimi işlemlerini gerçekleştirebileceksiniz.