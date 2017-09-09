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Sıkı PC ve Linux kullanıcılarının yakından tanıdığı esaslı dosya yöneticileri Norton Commander ve Midnight Commander gerçek anlamda sade görünen ve işleve odaklanan seçenekler. Buna benzer bir uygulama olan Android uyumlu Ghost Commander aynı amaca odaklanıyor.

Android: Uzmanlara Özel Ghost Commander Dosya Yöneticisi

Çift panelli yapıyı esas alan bu dosya yöneticisi kullanıcının kopyalama, taşıma, kesme, yapıştırma gibi işlemleri daha kolay biçimde yapmasına olanak veriyor. Açık kaynaklı GPL v3 olan Ghost Commander uygulamasını ücretsiz olarak Play Store ortamından indirip kurabilirsiniz:

Aynı zamanda derin biçimde özelleştirme ve bulut depolama sistemleri için eklentiler sunan uygulama ücretsiz olmasına rağmen reklam göstermiyor. Böylece arabirim daha sade hale geliyor. Uygulama ile gelen özellikler:

Dosya ve klasör kopyala/kes/yapıştır/taşı

Dahili/harici depolama ve USB OTG alanlara erişim

Metin dosyalarını düzenleme ve oluşturma

Basit fotoğraf gösterici

ZIP klasörlerini açma ve ekleme yapma

Gelişmiş arama

Ada/boyuta/tarihe/uzantıya göre sıralama

Dosya ve klasör boyutu hesaplama

Dosya ve klasörlerin izinlerini değiştirme

Sık kullanılan klasörlere kısayol atama

FTP siteleri, aktif ve pasif modda dosya indirme/yükleme

Düzenlenebilir kullanıcı arabirimi

Partisyon ekleme

E-posta, Bluetooth ile dosya gönderme

Root izinli cihazlarda ek fonksiyonlar

Harici klavye ve kısayol desteği

Pluginleri kurarak elde edebileceğiniz ek özellikler:

Windows ağ paylaşımlarına erişim için Samba

Dropbox/Google Drive, WebDAV destekli buluta bağlantı

Bu uygulamanın arabirimine alışmanız zaman alabilir ama sonuç olarak son derece verimli biçimde dosya yönetimi işlemlerini gerçekleştirebileceksiniz.



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