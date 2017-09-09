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Asus Zenfone Max’de bulunan parmak izi engelleyici ekran kaplaması, ekranın daima temiz kalmasını başarıyor. Asus Zenfone Max, 5000 mAh batarya gücü ile gün boyunca doyasıya vakit geçirmenizi sağlıyor. Ayrıca 4.5G’yi destekleyen Asus Zenfone Max, kesintisiz ve oldukça hızlı bir internet deneyimi yaşatıyor. Öte yandan akıllı telefon pazarında kendi düzeyindeki cihazlara göre daha uygun fiyatlara bulunabiliyor.Bu yazımızda Asus Zenfone Max Root atma adımlarını ele aldık. Siz de göstereceğimiz adımları uygulayarak Root izni gerektiren uygulamaları rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Gerekli dosyalar

Root dosyası

ADBveFastboot

TWRP Recovery dosyası

Asus Zenfone Max Root Atma

Şimdi ise Asus Zenfone Max’in USB hata ayıklama modunu açmanız gerek.

Bunun için Ayarlara girin ve Yazılım bilgisi kısmındaki Derleme numarası yazan yere ard arda basın. Artık geliştiricisiniz diye bir uyarı gelince, bu sefer Ayarlar kısmından Geliştirici Seçenekleri bölümüne girin ve alt tarafta bulunan USB hata ayıklama modunu aktif edin. Daha sonra USB kablo yardımı ile Asus Zenfone Max’i bilgisayara bağlayın.

Size vermiş olduğumuz bağlantıdan ABD, Fastboot programlarını kurun. Diğer gerekli dosyaları da indirerek boş bir klasöre atabilirsiniz. Kurulum için abd-setup-1.4.3 yazan dosyaya tıklayın ve CMD ekranında gelen komutlara Y yazarak enter tuşuna basın. Şimdi ise indirmiş olduğunuz Root dosyasını dahili depolamaya veya harici depolamaya koyarak, Asus Zenfone Max Root atma işlemine devam edin.

Daha önce kurmuş olduğumuz ABD’nin içine recovery.img dosyanızı yerleştirin. Devamında ise ABD dosyalarına gelerek, shift tuşuna basılı tutarak sağ tık atın. Karşınıza gelen seçim ekranında Komut penceresini burada aç yazan yere tıklayın.



Ekranınıza CMD ekranı gelecektir ve fastboot devices komutunu yazarak enter tuşuna basın.

Ardından fastboot flash recovery recovery.img komutunu yazarak enter tuşuna basın ve TWRP Recovery yüklenince Asus Zenfone Max’i kapatın. Asus Zenfone Max’i bu sefer Güç ve Ses kısma tuşlarına basılı tutarak TWRP Recovery modda başlamasını sağlayın.,

TWRP Recovery ekranında Install butonuna basarak, cihazınızın içine önceden koymuş olduğunuz Root dosyanızı seçin. Yükleme tamamlandıktan sonra Reboot‘a basarak Asus Zenfone Max Root atma işlemini sonlandırın.

Cihazın Root edilip edilmediğinden emin olmak için, buraya basarak Root Checker uygulamasını indirip test edebilirsiniz.





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