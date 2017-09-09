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Telefonunuza şık bir görünüm sağlayan duvar kağıtları, renk tonuna göre de şarjınızın tüketilmesinde önemli rol oynar. Özellikle de beyaz tonlu duvar kağıtları telefonun şarjının tükenmesinde büyük etkiye sahip. Daha koyu renklerde duvar kağıtları kullanarak telefonun şarjının daha uzun süre dayanmasına yardımcı olabilirsiniz. iPad ve iPhone’unuzda da duvar kağıdınızı kolayca kendinize göre kişiselleştirebilirsiniz.

iOS: Duvar Kağıdı Değiştirme

iPad ve iPhone’unuzda duvar kağıdını herhangi bir uygulamaya gerek olmadan basit bir şekilde değiştirebilirsiniz. Duvar kağıdınızı değiştirmek için ilk olarak Ayarlar’a daha sonra Duvar Kağıdı’na girin. Açılan ekranda Yeni Duvar Kağıdı seçeneğine dokunun.

Ardından ekranda, Dinamik ve Stiller başlıklı iki portre resmi, bunların altında da cihazınızda olan fotoğraflar bulunuyor.

Dinamik Duvar Kağıtları

Dinamik başlıklı duvar kağıdı seçeneğine dokunduğunuzda farklı renklerde üzerinde baloncuklar bulunan duvar kağıtlarıyla karşılaşırsınız. Dinamik duvar kağıtları diğer duvar kağıtlarına oranla şarjınızı daha hızlı tüketir. Çünkü dinamik duvar kağıtlarında bulunan baloncuklar ekranda hareket ederler.

Dinamik duvar kağıtlarından bir tanesini seçtiğinizde duvar kağıdının nasıl görüneceğine dair bir önizleme ekranıyla karşılaşırsınız.

Stiller Duvar Kağıdı

Stiller Duvar Kağıdı’nı seçin. Açılan duvar kağıtları iOS’a sahip tüm cihazlarda var olan duvar kağıtlarıdır. Bu fotoğraflar dinamik duvar kağıtlarına göre daha az şarj tüketir. Stil Duvar Kağıtları’nda koyu rengi tercih ederseniz bu duvar kağıdı parlak duvar kağıtlarına oranla şarj tüketimini azaltır.

Telefonunuzda bulunan fotoğraflardan herhangi birini duvar kağıdı yapmak istiyorsanız Dinamik ve Stiller Duvar Kağıtları’nın altında bulunan fotoğraf albümünden fotoğrafı seçerek duvar kağıdı yapabilirsiniz.



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