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Apple iPhone‘da Touch ID yavaşlama sorunu ve sorunun çözümü için neler yapabileceğinize değineceğiz. iOS işletim sistemindeki birçok özellik Touch ID’ye bağlı hale geldi. iOS 11 ile Touch ID bilgisayarın cihazınıza erişimine onay sağlamak için kullanılabiliyor, önceki versiyonlarda Apple Pay için doğrulama işlevini görüyordu. Tabii basitçe ekran kilidini açmak için de oldukça faydalı bir özellik. Touch ID zaman zaman parmağınızı algılayamayabilir ve yeniden giriş yapmanızı isteyebilir. Tabii bir de Touch ID’nin yavaş çalışması / algılaması durumuyla da sıkça karşılaşılabiliyor. Öncelikle bir uyarı yapalım: iPhone 6’da Touch ID iPhone 7’ye kıyasla daha yavaş kalıyor. Bu iOS ile ilgili değil, donanımsal bir mevzu. Her yeni iPhone modeliyle birlikte Touch ID özelliği de hızlandırılıyor.

iPhone: Touch ID Yavaşlama Sorunu ve Çözümü

Ana Ekran Butonunu Temizleyin

Kir sadece ekranda değil, aynı zamanda ana ekran düğmesinde de kümelenebiliyor. Apple’a göre temizlik için iPhone 7’den daha eski olan iPhone modellerinde hafif nemli bir bez kullanabilirsiniz. Şirket, Touch ID ile doğrulama özelliğinin daha hızlı çalışması için ana ekran düğmesini temizlemenizi öneriyor.

Tabii ellerinizin de temizliğine dikkat etmelisiniz. Ana ekran butonunu temizleseniz dahi parmağınızın temiz olmaması Touch ID’nin çalışma performansını ve hızını olumsuz etkileyecektir.

Touch ID’yi Yeniden Ayarlayın

Settings menüsüne gidin ve Touch ID & Passcode seçeneğine erişin. Yapılandırdığınız tüm parmaklarınızı silmek için hızlıca kaydırın ve hepsini tekrar ekleyin. Bu, özellikle yaralı bir parmağınız varsa Touch ID’nin parmağınızı ve parmak izinizi daha kolay tanımasına yardımcı olabilir.

Ana Ekran Butonu Kısayollarını Kaldırın

Diğer yöntemler işe yaramazsa oluşturduğunuz ana ekran butonu kısayollarını kaldırabilirsiniz. Settings menüsüne gidin ve General > Accessibility yolunu izleyin. Aşağı doğru kaydırma yapın, Accessibility Shortcut‘ı bulup dokunun ve buradan kısayolları devre dışı bırakın.



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