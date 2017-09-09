⁠⁠⁠







Samsung Galaxy J5, sağlam metal çerçevesi ve zarif duruşu ile göze çarpıyor. Samsung Galaxy J5’de kamera uygulamasını aramak yerine, ana ekran düğmesine iki kez dokunmanız işinizi kolaylaştırıyor. Ayrıca Samsung Galaxy J5, 3100 mAh gücündeki bataryası ile gün boyunca rahatça yoğun olarak kullanmanıza imkan veriyor. Bu yazımızda Samsung Galaxy J5 Stock ROM yükleme işlemini ele aldık. Siz de bu adımları uygulayarak sadece orijinal ROM değil, dilediğiniz Custom ROM paketlerini de yükleyebilirsiniz.

Gerekli dosyalar

Odin

ROMdosyası

Samsung Galaxy J5 Stock ROM Yükleme

Öncelikle Samsung Galaxy J5’in USB hata ayıklama modunu aktif etmeniz gerek.

Bunun için Samsung Galaxy J5’in Ayarlar kısmına girerek, Geliştirici seçeneklerini bulun. Geliştirici seçenekleri bölümünden alt taraftaki USB hata ayıklama modunu etkin hale getirin.

Daha sonra bilgisayarınıza dönerek size vermiş olduğumuz bağlantıdan Odin programını indirin ve kurulum işlemlerini tamamlayın.

Şimdi ise Samsung Galaxy J5’i kapatın ve Güç / Ses kısma / Home tuşlarına basılı tutarak Download moda geçmesini sağlayın. Download mod açılınca bir kez Ses arttırma tuşuna basarak devam edin.

Odin programını açın ve Options kısmından Auto Reboot / F. Reset Time‘ın önündeki kutuların işaretli olup olmadığını kontrol edin. Ardından AP yazan yere tıklayarak size vermiş olduğumuz bağlantıdan indirdiğiniz ROM dosyanızı seçin.

Son olarak Samsung Galaxy J5 Stock ROM yükleme işlemini başlatmak için Start butonuna basın.

Yükleme işlemi tamamlanınca sol tarafta PASS! yazısı belirecektir ve bu sayede işleminiz başarılı oldu. Aklınıza takılan sorular olursa forum sayfamızı ziyaret ederek, uzmanlarımıza bildirebilirsiniz.



⁠⁠⁠





