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YouTube uygulamasında video oynatma hızını değiştirmek için izlenmesi gereken aşamaları anlatacağız. Bilindiği gibi YouTube’un web arayüzünde video oynatma hızı kolayca değiştirilebiliyor. Uzun süredir kullanımda olan bu özellikle uzun videoları hızlı şekilde yürütmek ya da bazen videoyu yavaşlatarak izlemek mümkün hale geliyor. Tabii YouTube’da film fragmanlarını ya da favori sanatçılarının video kliplerini izleyenlerin bu tür ihtiyaçları yok fakat eğitimle, teknolojiyle ya da oyunlarla ilgili içeriklere hızlı şekilde göz atmak isteyenler için oldukça faydalı oluyor. Artık iPhone‘daki YouTube uygulamasında video oynatma hızını değiştirmek mümkün. YouTube’un Android versiyonunda bu özellik bir süredir mevcuttu fakat iOS versiyonuna kısa süre önce eklendi.

YouTube Uygulamasında Video Oynatma Hızını Değiştirmek

YouTube uygulamasını açın ve dilediğiniz bir videoyu görüntüleyin. Video seçeneklerine erişmek için arayüzde sağ üst kısımda yer alan üç noktalı simgeye sahip butona dokunun.

Menüden Playback speed seçeneğine dokunun. Açılan menüde çeşitli oynatım hızları yer alıyor. Hızlı oynatım için 1.25x, 1.5x veya 2x tercih edilebiliyor. Videoyu daha yavaş oynatmak isteyenler ise 0.75x, 0.5x veya 0.25x hızını seçebiliyor. Burada 0.25x en yavaş oynatımı temsil etmekte.

Bu ayar web sürümü ile aynı kurallara tabi. Bir videonun oynatma hızını değiştirirseniz ayarlamanız yalnızca o videoda geçerli olacaktır. Ayar, açtığınız diğer videolarda devam etmeyecektir. Hızı videolara dayalı olarak değiştirmek zorundasınız. Aynı videoyu daha sonra tekrar açtığınızda dahi yürütme hızı sıfırlanacak ve varsayılan değer olan 1x’e dönecektir.



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