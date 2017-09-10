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Android cihaz sahibi olup da boş depolama alanının tükendiğini görmek kadar can sıkıcı olan az sayıda durum vardır. Artık cihaz kurulum yapmaz ve güncellemeleri bile alamaz. Bu durum canınıza tak edebilir ve cihazdan soğuyabilirsiniz ama neyse ki belirli yöntemlerle yer açabilirsiniz.

Android: Yer Kalmamış Cihazda Boş Alan Açmak

Gerekli adımları takip ederek yüzlerce MB ve hatta GB üstü boş yer açabilirsiniz!

Önbellek temizleme

Cihazda kurulu olan uygulamaların daha hızlı çalışmak için depoladığı önbellek verisini silerek epey yer açabilirsiniz ama zaman içinde bu uygulamaları kullanmaya devam ettikçe kademeli olarak tekrar yer işgal etmeye başlayacaklar.

Yapmanız gereken Ayarlar içinden Depolama içine girip Önbellek verisini temizlemek ve OK ile onay vermek.

İndirilenler klasörü

Önceden indirdiğiniz zip ya da apk paketleri epey yer kaplayabilir. Bunları kurmuşsanız ve tekrar gerek yoksa silip indirilenler klasöründe yer açabilirsiniz.

Yedeklenen fotoğraflar

Google Photos gibi uygulamalarla ücretsiz olarak sınırsız biçimde fotoğrafları yedekleyin ve ardından cihazdan silip yer açmak için uygulama içindeki “Cihazda boş yer aç” seçeneğine tıklayın ve onay verin.

Çevrimdışı içeriği kontrol edin

Bazı e-kitap okuma, müzik dinleme, video izleme uygulamaları akış yapsa da çevrimdışı mod için cihazda depolama yapabilir. Ne kadar yer kaplıyorlar kontrol edin ve acil olarak gerekli olmayan içeriği cihazda tutmayıp yer açın. Yüzlerce MB yer açabilirsiniz. Buna Google Maps çevrimdışı haritaları da dahil.

En az kullanılan uygulamaları kaldırın

Vaktinde kurup sonra modası geçen oyunlar, daha sonra daha iyi bir alternatif bulup da kullanmadığınız uygulamalar varsa silin ve yer açın. Görmek için Ayarlar altında Uygulamalar kısmında boyuta göre sıralamanız yardımcı olur.



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