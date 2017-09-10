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ASUS ZenFone 4 ZE554KL Bootloader kilidini kaldırma işlemi için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. ASUS ZenFone 4 ZE554KL akıllı telefonda bootloader kilidi bulunmakta. Cihazında ileri düzey özelleştirmelere gitmek isteyen ve bu amaçla TWRP recovery kurulumu yapmak ve root erişimini sağlamak isteyen kullanıcılar öncelikle bootloader kilidini kaldırmalı. Tabii bunun için sağlanması gereken koşullar var. İşlemin garantiyi sonlandırdığını, çeşitli riskler içerdiğini ve işlem sırasında veya sonrasında meydana gelebilecek sorunlarda sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu hatırlatalım.

ASUS ZenFone 4 ZE554KL Bootloader Kilidini Kaldırma Rehberi

Gerekenler

Akıllı telefonunuzu şarj edin.

Tüm bilgilerinizi yedekleyin. Yedekleme için buradaki uygulamalardan birisini kullanabilirsiniz.

uygulamalardan birisini kullanabilirsiniz. Settings -> About Phone menüsüne gidin ve Build Number seçeneğine art arda 7 kez dokunun, Developer Options menüsü Settings altında etkinleşecektir. Developer Options menüsüne erişin; buradaki USB Debugging ile OEM Unlocking seçeneklerini aktive edin.

menüsüne gidin ve seçeneğine art arda 7 kez dokunun, menüsü altında etkinleşecektir. menüsüne erişin; buradaki ile seçeneklerini aktive edin. ASUS USB sürücülerini bilgisayarınıza yükleyin.

Gerekli dosyaları indirin.

İndirmeler

Bootloader Kilidini Kaldırmak

adb-fastboot-tool-2016.zip ve Zenfone 4 Unlock Bootloader.zip dosyalarını bilgisayarınıza indirip genişletin.

ZenFone 4 Bootloader kilidini kaldırma dosyalarını adb-fastboot-tool-2016 klasörüne kopyalayın.

adb-fastboot-tool-2016 klasörüne erişin, boş bir alanda Shift + Sağ tıklama kombinasyonunu kullanın. Açılan menüdeki Open Command Prompt Window seçeneğine tıklayın. Komut istemi aracı çalıştırılacaktır.

Akıllı telefonunuzu bilgisayarınıza USB kablosuyla bağlayın.

Cihazı fastboot modunda başlatmak için adb reboot-bootloader komutunu girin.

Akıllı telefonun Snapdragon 630 yongasetli modeli için aşağıdaki kodları sırayla girin.

fastboot flash frp frp_unlock.bin

fastboot flash abl abl_630.elf

fastboot flashing unlock

Akıllı telefonun Snapdragon 660 yongasetli modeli için bu komutları sırayla girin.

fastboot flash frp frp_unlock.bin

fastboot flash abl abl_660.elf

flastboot reboot-bootloader

fastboot flashing unlock

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