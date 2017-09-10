⁠⁠⁠







OnePlus 5 Android 8.0 Oreo kurulumu için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Google’ın Android 8.0 Oreo güncellemesini 21 Ağustos’ta resmi olarak duyurmasının ardından güncelleme ilk olarak firmanın Pixel ve Nexus serisi akıllı telefonları için dağıtılmaya başlandı. Diğer üreticilerin güncellemeyi mevcut cihazlarına taşımaları aylar hatta bazen bir yıldan uzun sürebiliyor. Tabii bir taraftan da geliştiriciler Android 8.0 Oreo tabanlı custom ROM’lar hazırlamakla meşgul. Son dönemin gözde akıllı telefonlarından OnePlus 5’i LineageOS 15.0 ROM ile Oreo’ya güncellemek mümkün. ROM henüz çok yeni ve Alpha aşamasında. Önemli eksikleri olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Geliştirici şu anda WiFi, ana ekran butonu, parmak izi okuyucu ve bildirim kaydırma alanının çalışmadığını belirtiyor. Bluetooth, ses / güç butonları, hoparlör / mikrofon, ekran / grafik, kamera ve diğer bileşen / servisler çalışmakta. Biz özellikle OnePlus 5’i günlük akıllı telefonu olarak kullananlara bu ROM’u yüklememelerini tavsiye ediyoruz ancak Oreo’yu çok merak ediyorsanız kısa süreli deneme için yükleyebilirsiniz. İşlemin çeşitli riskler içerdiğini ve kurulum sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sorunlarda sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu hatırlatalım.

OnePlus 5 Android 8.0 Oreo Kurulumu

Gerekenler

OnePlus 5’i son yazılım versiyonuna güncellemek

Bootloader kilidinin kaldırılması, TWRP recovery kurulumu ve root erişiminin sağlanması ( Burada ele almıştık.)

ele almıştık.) Resmi Oxygen OS’i kullananlar için TWRP’de Wipe menüsü altından boot, system, data ‘nın temizlenmesi

menüsü altından ‘nın temizlenmesi USB Debugging ve OEM Unlocking seçeneklerinin aktive edilmesi

ve seçeneklerinin aktive edilmesi ADB and Fastboot kurulumu

Kurulum İşlemi

ROM’u buradan indirin.

Akıllı telefonunuzu USB kablosu ile bilgisayarınıza bağlayın.

ADB kurulum klasörüne gidin. Boş bir alanda Shift + Sağ tıklama kombinasyonunu kullanın. Açılan menüdeki Open Command Prompt Window seçeneğine tıklayın. Komut istemi aracı açılacaktır.

Bağlantıdan indirdiğiniz dosyaları ADB kurulum klasörüne aktarın.

Cihazı fastboot modunda başlatmak için adb fastboot devices komutunu girin.

fastboot erase boot komutunu kullanın.

Boot imajını flash’lamak için fastboot flash boot <boot imaj dosyasının adı>.img komutunu yazın.

ROM’u flash’lamak için fastboot flash system <sistem dosya adı>.img komutunu girin.

NOT: Öncelikle cihazdaki Oxygen OS’i silmeniz gerekebilir. Kurulumda sorun yaşarsanız ROM’u flash’lamadan önce fastboot erase system komutunu kullanabilirsiniz.

ROM’un XDA sitesindeki konusuna buradan ulaşabilirsiniz.



⁠⁠⁠





