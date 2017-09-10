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Samsung, 2010 yılında S serisinin ilk cihazı olan Samsung Galaxy S’i piyasaya sürmüştü ve hemen ardından 2011 senesinde Samsung Galaxy S2’yi çıkarmıştı. Samsung Galaxy S2’nin 4.3 inç boyutundaki ekranında, Super AMOLED Plus teknolojisi kullanılmıştı. Ayrıca 8.0 MP çözünürlüğe sahip arka kamerası, LED flaşı ile karanlık ortamlarda bile önemli anlarınızı kaçırmamanızı sağlıyordu. Bu yazımızda Samsung Galaxy S2 Stock ROM yükleme adımlarını ele aldık. Siz de göstereceğimiz adımları uygulayarak, güncellenen sürümden memnun değilseniz eski Android sürümünüze geri dönebilirsiniz.

Gerekli dosyalar

Odin

ROM dosyası

Samsung Galaxy S2 Stock ROM Yükleme

Başlangıç olarak Samsung Galaxy S2’nin USB hata ayıklama modunu açmanız gerek.

Bunun için Samsung Galaxy S2’nin Ayarlarına girerek, Cihaz hakkında kısmından, Yapım numarası seçeneğine 7 kez üst üstüne basın. Bu sayede ekrana Artık Geliştiricisiniz diye bir uyarı gelecektir. Ardından yeniden Ayarlar kısmında girerek Geliştirici seçeneklerini bulun ve alt kısımda yer alan USB hata ayıklama modunu aktif edin.

Size vermiş olduğumuz bağlantıdan Odin programının kurulum işlemlerini yapın. Şimdi ise Samsung Galaxy S2’yi kapatın ve Download modda açmak için Ses kısma / Güç / Home tuşlarını kullanın. Download mod ekranı geldiğinde Ses açma tuşuna bir kez basarak, USB kablo yardımıyla cihazınızı bilgisayara bağlayın.

Odin’in sol tarafındaki ID:COM yazısının alt kısmında yer alan kutucuğun rengi değişmiş ise program cihazınızı algılamış demektir.

Daha sonra Options kısmına girin, Auto Reboot ve F.Reset Time‘ın önündeki kutucukları eğer işaretli değilse işaretleyin.

Şimdi ise sağ tarafta yer alan AP butonuna basarak, .trar.md5 uzantılı ROM dosyanızı seçin. Son olarak Samsung Galaxy S2 Stock ROM yükleme işlemini başlatmak için Start butonuna basın. İşlem tamamlandığında sol tarafta PASS! yazısı belirecektir. Konu ile ilgili görüşleriniz var ise forum sayfamızı ziyaret ederek, uzmanlarımıza iletebilirsiniz.



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