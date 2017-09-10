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Sony Xperia SP Android 8.0 Oreo kurulumu için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Google’ın Android 8.0 Oreo işletim sistemini resmi olarak duyurmasının ardından Oreo tabanlı çok sayıda custom ROM çözümünün hazırlandığını gördük. Sony Xperia SP akıllı telefon da kendisi için custom ROM geliştirilen cihazlardan birisi. Xperia SP uyumlu ve Oreo tabanlı AOSP ROM henüz çok yeni olduğu için bazı önemli eksikliklerle geliyor. Geliştiricinin verdiği bilgiye bakılırsa kamera, video kayıt, Bluetooth, Bluetooth ses ve şifreleme özellikleri bu ROM ile çalışmıyor. Tabii kurulumdan sonra farklı sorunlarla karşılaşma ihtimali de yok değil. Elinizdeki Xperia SP akıllı telefonu birincil cihaz olarak kullanıyorsanız ROM’u bu haliyle yüklemenizi tavsiye etmiyoruz ancak ikincil telefonunuzsa ve ROM denemeyi seviyorsanız göz atabilirsiniz. İşlemin çeşitli riskler içerdiğini; kurulum sırasında veya sonrasında meydana gelebilecek sorunlarda sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu hatırlatalım.

Sony Xperia SP Android 8.0 Oreo Kurulumu

İndirmeler

Hazırlık

Bootloader kilidinin kaldırılması

TWRP recovery kurulumu

Kurulumdan önce TWRP aracılığıyla tam bir nandroid yedeğinin alınması

Cihazın şarj edilmesi

Kurulum İşlemi

ROM ve Gapps dosyalarını indirip akıllı telefonunuza transfer edin.

Akıllı telefonu kapatın. Recovery modunda çalıştırın.

TWRP ana menüsünden Wipe seçeneğine gidin; cache, dalvik cache ve system‘de temizlik gerçekleştirin.

Ana menüye dönün, Install seçeneğine dokunun ve ROM dosyasını seçerek flash’layın.

Ardından Gapps dosyasını da aynı şekilde flash’layın.

Akıllı telefonunuzu yeniden başlatabilirsiniz. İlk açılışın biraz zaman alabileceğini belirtelim.

ROM’un XDA sitesindeki konusuna buradan ulaşabilirsiniz.



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