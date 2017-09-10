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Görme engelli kullanıcılar için özel tasarlanan Vestel Venus 5000, kendisine özgü asistanı ve kolay erişilebilirlik modu ile engelleri ortadan kaldırıyor. Hem ergonomik, hem de şık bir tasarıma sahip olan Vestek Venus 5000, donanım özellikleri ile rakiplerine taş çıkartıyor. Öte yandan Vestel Venus 5000, 5.0 inç ekran boyutu sayesinde sosyal medya deneyimlerinizi ön planda tutuyor. Bu yazımızda Vestel Venus 5000 Root atma adımlarını ele aldık. Siz de anlatacağımız adımları uygulayarak, Root izni gerektiren uygulamaları özgürce kullanabilirsiniz.

Gerekli olan dosya

KingRoot

Vestel Venus 5000 Root Atma

İlk olarak Vestel Venus 5000’in Bilinmeyen kaynaklar seçeneğini aktif etmeniz gerek.

Bunun için Ayarlar kısmından, Güvenlik bölümüne girin ve alt kısımda bulunan Bilinmeyen kaynakları aktif edin.

Daha sonra KingRoot programını açarak, START ROOT butonuna basın ve bu sayede Vestel Venus 5000 Root atma işlemini başlatın.

Bu işlemin biraz zaman alabileceğini belirtelim. İşlemi ekranda çıkan % ifadesi ile takip edebilirsiniz.

Son olarak yükleme işlemi tamamlandığında ekranınıza Root Successfully yazısı belirecektir.

Cihazın Root edilip edilmediğini, buraya tıklayarak Root Checker uygulamasını indirebilir ve test edebilirsiniz.

SuperSU uygulaması kurulu olarak gelmez ise buraya tıklayarak SuperSU uygulamasını indirebilir ve bu sayede Root izinlerini kontrol edebilirsiniz. Aklınıza takılan sorular var ise forum sayfamızı ziyaret ederek, uzmanlarımıza bildirebilirsiniz.



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