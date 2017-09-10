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Windows bilgisayarda akıllı telefonla oturum açmak için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Hemen hepimiz gün içerisinde saatlerini bilgisayar başında geçiriyor. Zaman zaman bilgisayar başından ayrılmamız gerekebiliyor; bu anlarda sistemi kötü niyetli kişilerin erişiminden uzakta tutmak adına genellikle şifre ayarlıyoruz ve bu şifreyi girmeden cihazda oturum açılamıyor. Güvenlik önlemini bir adım öteye taşımak ve Windows bilgisayarda akıllı telefonla oturum açmak isteyebilirsiniz. Ele alacağımız işlemler hem Android ve hem de iOS işletim sistemli akıllı telefonlar kullanılarak gerçekleştirilebiliyor. Dilerseniz şimdi ne yapılması gerektiğine değinelim.

Windows Bilgisayarda Akıllı Telefonla Oturum Açmak

Bunun için Windows işletim sistemli bilgisayarınıza Rohos Logon Key yazılımını yüklemeniz gerekecek. Tabii işin bir de mobil ayağı var, akıllı telefonunuza da Rohos’un mobil uygulamasını kurmalısınız.

Bilgisayarınıza yüklediğiniz yazılımı çalıştırdığınızda bu ekranla karşılaşacaksınız.

Options seçeneğine tıklayın ve ayarları uygun şekilde yapılandırın. OK butonuna tıklayın.

Yazılımın arayüzünde bir QR kod belirecektir. Bu kod akıllı telefonla eşleşme için bulunmakta.

Akıllı telefonunuza Rohos’un uygulamasını üstteki bağlantılar aracılığıyla indirin ve yükleyin. Kurulumun ardından uygulamayı çalıştırın, bilgisayarınızdaki yazılımın verdiği QR kodunu akıllı telefon uygulamasında taratın. Akıllı telefonunuz bilgisayarınızı tanımlayacaktır.

Artık Windows bilgisayarınızda oturum açarken ikincil bir güvenlik önlemi olarak akıllı telefonunuzla da doğrulama yapmanız gerekecektir. Rohos’un ikinci aşama doğrulama katmanı görevi üstlenmesi kötü niyetli birisinin Windows parolanızı ele geçirmesi durumunda dahi bilgisayarınıza erişmesini önleyecektir.



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