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Android‘li akıllı telefonunuzda Samsung Galaxy Note 8’deki Bölünmüş Ekran Özelliğini Elde Etmek için izlemeniz gereken aşamalara değineceğiz. Android dünyasında bölünmüş ekran moduyla aynı anda iki uygulamayla birden çalışma özelliğini Samsung akıl etmişti. Bölünmüş ekran modu stock Android’e yıllar sonra, Android Nougat işletim sistemi güncellemesiyle kazandırılmıştı. Tabii bu özelliği ilk olarak Samsung’un ünlü Galaxy Note serisi akıllı telefonlarında gördük. Büyük ekranlar ve S-Pen kalemin bölünmüş ekran modunda büyük konfor sağladığı biliniyor.

Galaxy Note 8 akıllı telefonda Samsung yine stock Android versiyonunda olmayan bir özellik sunuyor. App Pair adı verilen özellik ekranda bölünmüş ekran modunda çalıştırmak üzere iki uygulamayı seçerek bunların aynı anda çalışmasını sağlayan özel kısayollar oluşturma imkanı sağlıyor. Ayarlayacağınız kısayol ile örneğin YouTube ile web tarayıcısının ya da favori anlık mesajlaşma uygulamanızla S-Pen fotoğraf düzenleme uygulamasının ekranda aynı anda, bölünmüş ekran modunda belirmesini sağlayabiliyorsunuz. App Pair şüphesiz çok kullanışlı bir özellik ancak tüm kullanıcıların fiyat etiketi tam tamına 4999 TL olan bir akıllı telefonu satın alabilmesi mümkün değil. Bu küçük rehberimizde Samsung Galaxy Note 8’deki Bölünmüş Ekran Özelliğini Elde Etmek için kullanabileceğiniz başarılı bir uygulamayı tanıtacağız.

Android: Galaxy Note 8’deki Bölünmüş Ekran Özelliğini Elde Etmek

Split-Screen Creator uygulamasını Google Play uygulama mağazasından aratarak veya aşağıdaki widget aracılığıyla akıllı telefonunuza yükleyin.

Uygulamayı açın, kısayolu seçin, kısayol ile aynı anda bölünmüş ekran modunda kullanmak istediğiniz iki uygulamayı ayarlayın.

Oluşturduğunuz kısayola dokunduğunuzda ekranda iki uygulamanın bölünmüş ekran modunda belirdiğini göreceksiniz.





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