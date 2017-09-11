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Android Nougat yazılımının Samsung Galaxy S7 ve Samsung Galaxy S8 gibi Samsung cihazlarına gelmesiyle, kullanıcılar birçok farklı özellikle karşılaştı. Bunlardan birisi de Samsung’un Android Nougat yazılımını alan cihazlarda kalıcı parlaklık çubuğunun bildirim panelinde bulunmaması.

Bildirim panelinde bulunan parlaklık azaltma ve yükseltme çubuğu sayesinde kullanıcılar istediği zaman ekran parlaklığını düşürüp yükseltebiliyor. Şarj tasarrufu için birebir olan ekran parlaklığı ayarlama çubuğu kullanıcılar için, Android Nougat güncellemesi alan cihazlarda diğer işletim sistemlerine göre bir adım daha uzakta.

Android Nougat: Bildirim Panelinde Ekran Parlaklık Çubuğunu Görüntüleme

Geceleyin karanlıkta ekran gözünüzü aldı ya da şarjınız bitmek üzere… Bildirim paneline girip parlaklığı azaltmak istiyorsunuz ama parlaklık çubuğunu göremiyorsunuz. Hiç sorun yok. Sadece parlaklık çubuğunu gizlemişler.

İlk olarak bildirim panelini iki kez aşağı çekin. Parlaklık çubuğunun yanında bulunan küçük oku tıklayın. Daha sonra, açılan menüde Otomatik Parlaklık ve Kontrolü Üstte Göster seçenekleriyle karşılaşacaksınız. Kontrolü Üstte Göster’i aktifleştirin ve ardından Bitti’ye basın.

İşlem bu kadar basit. Artık ekran parlaklığını, bildirim panelini açtığınızda tek hamlede ayarlayabileceksiniz.





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