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BlackBerry Priv Android Nougat güncellemesi ile ilgili bu akıllı telefona sahip olan kullanıcıları üzecek bir gelişme var. Birkaç ay önce BlackBerry hayranları kullanıcıların bir kısmının sevdiği, bir kısmının ise nefret ettiği Priv akıllı telefonun ikinci yaş gününü kutlamıştı. Akıllı telefon kutusundan Android Lollipop işletim sistemi versiyonuyla çıkıyordu ve sonrasında Kanada merkezli firma cihaza Android Marshmallow güncellemesini de sunmuştu. Kullanıcılar BlackBerry Priv’e büyük çapta bir Android güncellemesinin daha sunulabileceği yönünde beklentiye girmişti ancak duruma bakılırsa bu beklenti boşa çıktı. Ancak BlackBerry Priv önümüzdeki dönemde güvenlik güncellemelerini almaya devam edecek.

BlackBerry Priv Android Nougat Güncellemesi

BlackBerry Mobility Solutions’ın Genel Müdürü Alex Thurber’ın UTB Blogs’un podcast’inde yaptığı açıklamaya bakılırsa BlackBerry Priv Android Nougat güncellemesi yayınlanmayacak. Açıklamaya bakılırsa Priv akıllı telefon için sunulan son majör işletim sistemi güncellemesi Android Marshmallow idi. Akıllı telefon Nougat güncellemesini alamayacak.

Thurber daha önce yapılan bir diğer açıklamayı tekrarladı ve BlackBerry KEYone akıllı telefonun bir noktada Android Oreo güncellemesini alacağını belirtti. Yeni çıkacak olan BlackBerry akıllı telefonlarda Android Nougat veya Oreo versiyonun olacağı kesin, cihaz veya cihazlar Nougat versiyonuyla çıkarsa bu akıllı telefonların da Oreo güncellemesini daha sonra alacağı ifade ediliyor.

BlackBerry Priv BlackBerry hayranlarının satın alabileceği az sayıdaki BlackBerry akıllı telefon modelinden birisi ve ülkemizde de ithalatçı garantisi altında satılıyor.



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