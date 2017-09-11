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EMUI 5.0 ve EMUI 4.0 Kurulu Huawei Akıllı Telefonlar İçin Android 8.0 Oreo Teması ile sizlerleyiz. Android 8.0 Oreo işletim sistemi güncellemesi 21 Ağustos’taki güneş tutulmasının ardından Google tarafından resmi olarak duyuruldu ve yeni işletim sistemi ilk olarak Google’ın Pixel ile Nexus serisi akıllı telefonlarına dağıtılmaya başlandı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi diğer üreticilerin güncellemeyi mevcut akıllı telefonlarına adapte etmeleri yine aylar sürecek. Geliştiriciler Oreo tabanlı custom ROM’lar için kolları sıvasa da yüzlerce farklı akıllı telefon modelinin olduğu Android dünyasında çok az sayıda cihaz için Android Oreo tabanlı custom ROM hazır hale getirilebildi, onlar da zaten henüz stabil değiller ve eksikleri var. Android 8.0 Oreo işletim sisteminin varsayılan duvar kağıdı, zil sesleri ve bildirim sesleri internet ortamında mevcut. Biz bu yazıda EMUI 5.0 ve EMUI 4.0 arayüzüne sahip olan Huawei akıllı telefonlara Android 8.0 Oreo temasının nasıl yüklenebileceğine değineceğiz.

EMUI 5.0 ve EMUI 4.0 Kurulu Huawei Akıllı Telefonlar İçin Android 8.0 Oreo Teması

Esasında iki farklı tema var. Birisi açık, diğerinde ise koyu tonlar ağırlıkta. Biz koyu temaları daha çok seviyoruz ama sizin tercihiniz elbette farklı olabilir.

İndirmeler

Tema Kurulumu

Öncelikle Huawei akıllı telefonunuzda kullanmak istediğiniz temayı üstteki bağlantılar aracılığıyla indirin.

HWT uzantılı dosyayı akıllı telefonunuzdaki HWtheme klasörüne kopyalayın.

Akıllı telefonunuzdaki Themes uygulamasını çalıştırın.

Uygulamada Offline sekmesine gidin, cihaza kopyalamış olduğunuz temayı bulup seçin ve Apply seçeneğine dokunun.



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