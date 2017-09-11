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iOS 11 kurulu Apple iPhone‘daki uygulamaların arka planda 3G / 4G paketini kullanmasını engellemek için izlenmesi gereken aşamaları anlatacağız. Bir iOS cihazında pilden tasarruf etmenin en güzel yollarından birisi arka plan uygulamalarının yenilenmesini devre dışı bırakmaktan geçiyor. İşletim sisteminde arka plan uygulamalarının yenilenmesini devre dışı bırakmanızı sağlayan dahili bir seçenek bulunmakta. Cihazdaki uygulamaların arka planda eşitleme yapmasını devre dışı bırakabiliyorsunuz; ancak yine de en önemli uygulamalarınızın arka planda veri alışverişi gerçekleştirmesini de sağlayabiliyorsunuz. iOS 11’e eklenen bir özellik Wi-Fi ağına bağlıyken arka planda veri eşitlemesinin gerçekleştirilmesini fakat hücresel veri paketi etkinken veri trafiğinin durdurulmasına olanak tanıyor. Bu yazıyı kaleme aldığımız dönemde iOS 11 hala Beta aşamasındaydı ve stabil sürümün kısa süre sonra yayınlanmasını bekliyorduk.

iOS 11: Uygulamaların Arka Planda 3G / 4G Paketini Kullanmasını Engellemek

Settings menüsüne gidin ve General > Background App Refresh yolunu izleyin. Background App Refresh seçeneğine dokunun. iOS 10 ve daha eski işletim sistemi versiyonlarında burada etkinleştirme / devre dışı bırakmayı sağlayan bir anahtar bulunuyor. iOS 11’de ise Wi-Fi ve Wi-Fi & Cellular Data seçenekleri var.

Uygulamaların arka planda veri aktarımı gerçekleştirmesini engellemek için Off’u seçin. Bir önceki menüye dönebilir ve bazı önemli uygulamaların bu kısıtlamayı aşmasını sağlayabilirsiniz. Uygulamaların 3G / 4G paketi kullanımdayken arka planda yenilenmesini önlemek için ise Wi-Fi‘ı seçin. Yine Background App Refresh menüsünden bazı uygulamalar için istisna yapabilirsiniz.



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