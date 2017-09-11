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iPhone sahibi olmak büyük kolaylık ve bu nedenle tercih ediliyor. Apple’ın kuralı kullanım rahatlığı ama bu nedenle çoğu özellik sınırlı. Amacınız jailbreak yaparak sınırları aşmak ve yasaklı uygulamaları da kurmaksa o zaman belirli güvenilir depoları arşivinize eklemeniz gerekecek.

iOS: Jailbreak Arşivini Arttırmak İçin Yeni Depolar Eklemek

iOS ile kullanılan iTunes destekli App Store aksine diğer üçüncü parti uygulama marketlerinde güvenlik seviyesi iyi durumda değil ve risk kullanıcıda. Apple ile yola çıkanlar istedikleri uygulamaları rahatça kurabiliyor ve sorun yaşamıyor ama bazı uygulamalar kurallar gereği derhal kaldırılabiliyor. Cydia gibi ağlarda diğer uygulamaları indirmek için jailbreak yapmış olmalısınız.

Cydia kurunca sadece onların desteğindeki belirli uygulamalar temin edilebiliyor. Bazı uygulamaları kurmak içinse geliştiricilerin verdiği ya da toplandığı diğer uygulama depolarını listeye eklemek gerekiyor. Lisanslı olmayan bu sistem düzenlemelerinin nelere sebep olabileceği net değil. Bu yüzden kurulum yapmadan ve depo eklemeden önce Google araması yapıp yorumlara göz atmalısınız!

Cydia ile yeni bir depo yani repo eklemek için uygulamayı başlayın ve altta yer alan sekmelerden ikincisi olan kaynaklara geçin. Bu alana geçince sağ üstteki düzenle linkine basın. Ardından ekleme komutu verin ve depo için temin ettiğiniz URL adresini girin.

Yeni kaynak ekleme aşamasına geçince siyah ekranda işlemi gösteren belirli kodlar akıyor olacak. Sorunsuz biçimde ekleme yapılırsa altta Cydia’ya geri dönüş butonu belirecek. Artık başarılı biçimde eklemiş olarak geri dönebilirsiniz. Kaynaklar alanında eklediğiniz depolar listeleniyor olacak. Bunlara tıklayıp içlerinde gezebilir ve bulduklarınızı kurabilirsiniz. Arama yapmanız işinizi kolaylaştırabilir.



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