⁠⁠⁠







Uygulamaların çökmesi gibi istenmeyen anlar yaşandığında kimi zaman iPhone’u yeniden başlatmak fayda getirebilir. Resmi olarak iPhone’da restart seçeneği yok. Cydia hileleri kullanarak bu ve daha fazlası eklenebilir. Soft reboot sayesinde kısa sürede tekrar masaüstüne dönebilirsiniz.

iOS: Jailbreak’i Kaybetmeden iPhone Soft Reboot

Soft reboot denen işlem tüm cihazı yeniden başlatmadan sadece işletim sistemini yeniden başlatır yani masaüstü bilgisayarlardaki oturum kapatıp oturum açma işlemine benzerdir. Bu sayede çabuk sonuç verir.

Bu seçeneği özellikle de jailbreak edilmiş iPhone ve iPad ile kullanmak icap eder çünkü böylece kurulmuş eklentilerle ilgili sorunları bulmak kolaylaşır. Daha da önemlisi kalıcı olmayan jailbreak atılmışsa cihazı başlatma sonrası tekrar jailbreak almak gerekmez.

Cydia ortamında çok sayıda soft reboot seçeneği var ama genelde yeni bir repo eklemeniz gerekiyor. Cydia açın ve arana sembolüne tıklayıp respring kelimesini aratın. Sonuçlara bakarak uygun gördüğünüze tıklayıp kurulum komutu verin. İşlemi sonlandırmak için onay vermeniz gerekir.

Kurulumun tam olarak gerçekleşmesi biraz zaman alabilir. Bitince Cydia’ya geri dönme seçeneği belirir. Respring adlı yeni bir uygulama eklenmiş olacak. Buna basmayın çünkü anında sistem yeniden başlar. Önerimiz ana ekran klasörlerinden birine ekleyip gözden ırak tutmanız. Sadece OS yeniden başlayacağı için hızlı sonuç verecek ve jailbreak yanmadan devam edilebilecek.



⁠⁠⁠





