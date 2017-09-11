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Akıllı telefonlarda kullanıcılara verilen hafıza, kullanıcıları pek tatmin etmez. Telefonun yazılım ve kendi dosyaları var olan hafızayı kullanır. Buna bağlı olarak da telefona indirilen uygulamalar cihazı yavaşlatır, şarj tüketimini arttırır. Bu yazımızda sizlere iPhone’unuzu hızlandırmak için taktikler vereceğiz.

iOS: Telefonu Hızlandırma

1.Cihazınızın Güncelliğini Kontrol Edin

Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme adımını takip ederek cihazınızın güncel olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. iOS 11, 12 Eylül 2017’de piyasaya çıkacaktır.

2.Açık Olan Tüm Uygulamaları Kapatın

Gerekli olmayan ve cihazınızda çalışan uygulamaları kapatarak cihazı bir tık daha hızlandırabilirsiniz. Ana ekran düğmesine iki defa üst üste tıklayarak açık olan uygulamalara erişebilir, bu uygulamaları kapatabilirsiniz.

3. Uygulamaları Sil

iPhone’unuzda bulunan gereksiz uygulamaları silin. Böylece cihaz hem hafıza sorunu yaşamaz hem de işlemleri yavaş yapmaz. Ayarlar > Genel > Depolama ve iCloud Kullanımı’na gidip Depolama Alanı altında bulunan Depolama Alanı Yönet butonuna basarak hangi uygulamaların cihazda en fazla yer kapladığını görebilirsiniz.

4.Safari Çerezlerini ve Verilerini Temizle

Belleğin boşalması için Safari Çerezleri ve Verilerini temizlemek de işe yarar. Ayarlar > Safari > Geçmiş ve Web Sitesi Verilerini Temizle adımını takip ederek bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

5.Otomatik Arka Plan İşlemlerini Sonlandır

Cihazın arka planında çalışan uygulamaları sonlandırın. Ayarlar > Genel > Arka Plan Uygulamalarını Yenile adımını takip edin ve Arka Plan Uygulamalarını Yenile seçeneğini kapatın.

6. Grafikleri Aşağı Çevirin

Ayarlar > Genel > Erişebilirlik > Hareket Azalt‘a giderek Hareketi Azalt seçeneğini aktif hale getirin. iOS 7’ye eklenen yeni görsel efektleri kapatmak cihaz performansını arttırmaya yardımcı olacaktır. Bu işlemin ardından Ayarlar > Genel > Erişebilirlik > Kontrastı Arttır adımını izleyerek Şeffaflığı Azalt seçeneğini aktifleştirin.

7. Telefonu Sıfırla

Yukarıda bahsettiğimiz adımları takip edip uyguladıysanız ve halen daha sorun yaşıyorsanız telefonu ilk haline sıfırlamanız cihazın performansı açısından iyi olacaktır. Açma – Kapama tuşuna ve Ana Sayfa tuşuna aynı anda, Apple logosu görünene kadar basılı tutun.





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