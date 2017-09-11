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Geçtiğimiz yıl Lenovo tarafından piyasaya sürülen Lenovo K4 Note, zarif ve estetik duruşu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Lenovo K4 Note, 5.5 inç boyutuna sahip ekranı ile film ve dizilerinizi büyük ekranda izleme keyfine erişmenize imkan veriyor. Ayrıca arka kapağında yer alan parmak izi okuyucu tuşuna farklı özellikler kazandırarak, işlerinizin kolaylaşmasını sağlıyor. Bu yazımızda Lenovo K4 Note Stock ROM yükleme adımlarını el aldık. Siz de anlatacağımız adımları uygulayarak ilk aldığınız gün yüklü gelen Android sürümünüze dönüş yapabilirsiniz.

Gerekli dosyalar

SPFlashTool

Cihazınıza uygun olan ROM’u buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Lenovo K4 Note Stock ROM Yükleme

Başlangıç olarak Lenovo K4 Note’un USB hata ayıklama modunu açmanız gerek.

Bunun için Lenovo K4 Note’un Ayarlarına girerek, Cihaz hakkında kısmından, Yapım numarası seçeneğine 7 kez üst üstüne basın. Devamında ise yeniden Ayarlar kısmında girerek Geliştirici seçeneklerini bulun ve alt kısımda yer alan USB hata ayıklama modunu etkinleştirin.

Ardından size vermiş olduğumuz bağlantıdan SP Flash Tool programını indirin ve kurulum işlemlerini gerçekleştirin. İndirmiş olduğunuz dosyaları masaüstünde boş bir klasöre çıkartın ve flash_tool yazan uygulamayı çalıştırın. Program açılınca Lenovo K4 Note’u USB kablo yardımı ile bilgisayara bağlayın.



Şimdi ise sağ tarafta görmüş olduğunuz Scartter-loading butonuna basarak ROM dosyanızı seçin. SP Flash Tool sizin için tüm ayarlamaları yapacak ve Lenovo K4 Note Stock ROM yükleme işlemini başlatmak için Download butonuna basın.

Yükleme işlemi tamamlanınca ekrana Download OK yazan küçük bir pencere gelecektir. Konu hakkında sorun yaşarsanız veya görüşlerinizi bildirmek isterseniz, forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.



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