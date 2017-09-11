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Samsung Galaxy Core serisinin ikinci üyesi olan Samsung Galaxy Core Prime, üç yıl öncesinde başarılı düzeyde bir rağbet görmüştü. Samsung Galaxy Core Prime, 2000 mAh gücündeki bataryası sayesinde bir gününüzü rahat geçirmenizi sağlıyordu. Ayrıca Samsung Galaxy Core Prime’ın zamanında, 8 GB’lık depolama alanı oldukça dikkat çekiciydi. Bu yazımızda Samsung Galaxy Core Prime Root atma ve TWRP Recovery yükleme adımlarını ele aldık. Siz de anlatacağımız adımları uygulayarak Samsung Core Prime’ı yönetici konumuna getirebilirsiniz.

Gerekli dosyalar

Odin

Root dosyası(SuperSU)

TWRP dosyası(.img uzantılı)

Samsung Galaxy Core Prime Root Atma ve TWRP Recovery Yükleme

Öncelikle Samsung Galaxy Core Prime’ın Ayarlar bölümüne girin ve Geliştirici seçeneklerini açarak alt kısımda bulunan USB hata ayıklama modunu etkinleştirin.

Samsung Galaxy Core Prime’ı kapatın. Şimdi ise açmak için, Ses kısma / Güç / Home tuşlarına basılı tutun. Download modu ekranı geldiğinde Ses yükseltme tuşuna bir kez basın ve cihazınızı USB kablo yardımı ile bilgisayarınıza bağlayın.

Samsung Galaxy Core Prime’ı bilgisayara bağladığınızda Odin programının sol üst kısmında yer alan ID:COM’un altındaki kutucuğun rengi değişecektir. Bunun anlamı ise Odin, cihazınızı algılamış demektir. Devamında ise sağ kısımda yer alan AP butonuna basarak, .img.tar uzantılı dosyanızı seçin. Son olarak Samsung Galaxy Core Prime Root atma ve TWRP Recovery yükleme işlemini başlatmak için Start butonuna basın. İşlem bitiminde PASS! yazısı belirecektir, ardından cihazınızı kapatın.

Şimdi ise TWRP Recovery yükleme işlemimiz bitti şimdi ise Root atma işlemine geçelim. Size vermiş olduğumuz bağlantıdan SuperSu dosyasını indirin ve SD kartınıza aktarın. Samsung Galaxy Core Prime’ın bilgisayar ile olan bağlantısını kesin. Ardından Samsung Galaxy Core Prime’ı kapatın ve bu sefer Ses arttırma / Güç / Home tuşlarına basılı tutarak Recovery Mod‘a geçmesini bekleyin.

Arından gelen ekranda, alt kısımda yer alan mavi şeridi sağa doğru kaydırarak işlemi onaylayın.

TWRP Recovery ekranı geldiğinde ise Install butonuna basarak SuperSU dosyanızı bulun ve yükleyin. Bu sayede Samsung Galaxy Core Prime Root atma ve TWRP Recovery yükleme işlemini gerçekleştirmiş olun.

Samsung Galaxy Core Prime’ın Rootlu olup olmadığını, buraya tıklayarak Root Checker uygulamasını indirerek test edebilirsiniz. Aklınıza takılan soru veya yaşadığınız sorunlar olursa, forum sayfamızı ziyaret ederek uzmanlarımızdan yardım alabilirsiniz.



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