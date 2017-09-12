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Unix, Linux ve diğer Unix-benzeri işletim sistemleri söz konusu olunca boot başlangıç aşamasında kernel tarafından başlatılan ilk programa init adı verilir. Tüm işlemleri başlatmaktan sorumlu olup bekleme ve kapama gibi komutları da işleme sokar. Genelde /etc/init.d gibi bir adreste saklanır.

Android: Init.d Nedir ve Ne İşe Yarar?

Başka adreslerde de olabilir ve burada kayıtlı olan kodlar sayesinde terminal bağlantısı üzerinden işlemler başlatılabilir. Örneğin ağ arabirimini başlatmak için:

/etc/init.d/networking start

komutu girilir. Farklı platformlarda geçerli olan evrensel komutlar var ama seneler içinde iyileştirmeler oldu. Bunların yerini alacak belirli alternatifler de türedi. Linux esaslı Android ile init.d kullanıyor ama yetenekleri kısıtlı. Başlama anında /system/etc/init.d içindeki kodlar analiz edilir ve alfabe sırasına göre çalıştırılır. Özel bir seçenek olduğundan sadece özel ROM’larda işlem yapar.

Cihazınızda init.d desteği varsa

Kernel parametlerini düzenleyip RAM ve uygulama alanını iyileştirebilir

Başlangıçta takas aktifleştirebilir

Arka planda periyodik çalışan görevler ekleyebilir

Cihazda tanımlı olmayan partisyonlar bağlayabilir (Link2SD gibi)

Belirli işlemleri manuel olarak başlatıp durdurabilirsiniz

Cihazınızda init.d desteği olup olmadığını kontrol etmek içinse Dosya Gezgini uygulamasıyla /system/etc klasörüne girin ve init.d klasörü var mı bakın. Varsa ve içinde kodlar bulunuyorsa destek vardır. Böyle bir durum yoksa destek eklemek için Universal Init.d kurmayı deneyin:

Emülasyon esaslı olarak destek verir ve tek gereken root yetkisidir. Açık kaynaklı bu uygulama başarılı biçimde init.d kodlarını çalıştırabiliyor.

Android altyapısındaki BOOT_COMPLETED mesajını dinliyor ve ardından /system/etc/init.d klasöründe yer alan kodları çalıştırıyor.



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