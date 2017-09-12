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Dokunmatik ekran desteği sunan Windows 10 sonrasında çok sayıda dokunmatik ekranlı Windows 10 tablet çıktı ve buna cevap vermek isteyen Apple’dan Touch Bar destekli Macbook geldi. Kontrolü kolaylaştıran bu özel menüye alışanlar benzer deneyimi Android ortamında TouchBar ile yaşayabilir.

Android: Macbook Tarzı TouchBar İle Kolay Kontrol

Touch Bar denilen alan aslında hızlı erişim menüsü. Android cihaz kullanırken böyle bir hızlı erişim menüsü elde etmek istiyorsanız bu uygulamayı deneyebilirsiniz:

Elbette LG V10 gibi cihazlarda yer alan ufak ikincil ekranı ekleyemezsiniz ama ekranın alt kısmında faydalı bir alan ekleyebilirsiniz. Wi-Fi, Bluetooth gibi sık kullanılan ayarlara erişmeniz mümkün. Ücretsiz ama reklam destekli olan uygulamanın Pro sürümünü satın alırsanız reklam yok ya da XDA üzerinden eski bir sürümünü bulabilirsiniz: https://labs.xda-developers.com/store/app/com.touchbar

Elbette bu durumda apk kurabilmek için Ayarlar altında Güvenlik kısmındaki bilinmeyen kaynaklara onay vermeniz gerekiyor. Uygulamayı kurup başlattıktan sonra gerekli izinleri vermelisiniz. Ardından onaylara işaret koyup izin verdiğinizde ilgili sistem ayarları açılacak ve onay seçilecek. Aktifleştirmek için artık sağ alttaki mavi butona tıklamalısınız.

Ekran parlaklığı, ses, zil sesi gibi ayarlar kolayca kontrol edilebiliyor. Aynı zamanda dahili Google motoruyla doğrudan arama yapabilirsiniz. Sağa sürükleyip müzik kontrollerine erişebilirsiniz. Sola sürüklerseniz Wi-Fi, Bluetooth, hizalama ve başlangıç sembolünü görüyor olacaksınız.

Touchbar ayarlarına girip kısayol uygulamaları kısmını düzenleyip hangi uygulamaların gösterileceğini seçebilirsiniz. Aynı zamanda otomatik gizleme aktifleştirirseniz bir süre sonra kendiliğinden yana çekilir.

Varsayılan olarak Macbook Touch Bar görünümünü yansıtıyor ama ayarlarına girip arka plan rengi, buton rengi gibi görünüm ayarlarını da değiştirebilirsiniz.



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