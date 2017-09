⁠⁠⁠







HTC’nin ürettiği ve tamamen metal alaşıma sahip olan HTC One A9, parlak görüntüsü ile gözleri üzerine çekmeyi başarmıştı. HTC One A9, 13.0 MP çözünürlüğündeki kamerasında bulunan optik görüntü sabitleme özelliği sayesinde, daha pürüzsüz ve daha net fotoğraflar çekmenizi sağlıyordu. Ses konusunda da bir uzman olan HTC One A9, Dolby Audio Surround ses teknolojisi ile sesleri, yüksek kalitede ve bozulmaları önleyerek size iletiyordu ve bu özellik döneminde en sıra dışı noktalar arasındaydı. Ek olarak Quick Charge özelliği ile şarjınız azaldığında, bataryanızın hızlıca dolmasını sağlayan yeni bir teknoloji de kullanıcıların en çok işine yarayacak yönlerin arasında yer almıştı. Bu yazımızda HTC One A9 Root atma ve TWRP Recovery yükleme adımlarını ele aldık. Siz de anlatacağımız adımları uygulayarak, HTC One A9’u yönetici yetkilerine kavuşturabilirsiniz.

Gerekli olan dosyalar

ADB

HTC One A9 Mobile Driver

Recovery dosyaları

Fastboot dosyaları

onea9.img dosyası

SuperUser.apk

HTC One A9 Root Atma ve TWRP Recovery Yükleme

Başlangıç olarak TWRP Recovery kurulumunu yapmanız gerek. Bunun için öncelikle fastboot dosyalarını indirin ve boş bir klasöre çıkartın.

Fastboot klasörünüze size vermiş olduğumuz bağlantılardan, Supersu.apk, onea9.img dosyası ve cihazınıza uygun olan recovery dosyasını indirerek klasörün içine yerleştirin.

Ardından klasör içerisinde boş bir alana, shift tuşuna basılı tutarak sağ tık atın ve Komut penceresini burada aç seçeneğine tıklayın. Bu sayede karşınıza CMD ekranı gelecektir.

Devamında ise size vermiş olduğumuz bağlantıdan HTC One A9’un USB sürücülerinin kurulum işlemlerini tamamlayın. Şimdi ise HTC One A9’un USB hata ayıklama modunu etkinleştirmeniz gerek.

Bunun için HTC One A9’un Ayarlar bölümüne girerek, Hakkında sekmesinden, Yazılım bilgisi yazan yere girin ve Daha bölümündeki Yapım numarası yazan seçeneğe ard arda basın. Ekrana Artık bir geliştiricisiniz diye uyarı gelecektir ve bu uyarı sonrasında Ayarlara geri dönerek Geliştici seçeneklerini bulun. Geliştirici seçeneklerinde, alt kısımda yer alan USB hata ayıklama modunu aktif edin. Şimdi ise HTC One A9’u USB kablo yardımıyla bilgisayarınıza bağlayın.





Bilgisayar ekranınızda açık duran CMD ekranına sırasıyla ilk olarak abd devices yazarak enter tuşuna basın. Ardından abd reboot download yazarak enter tuşuna basın ve son olarak flashboot flash boot boot.img yazarak enter tuşuna basın. Bu sayede Recovery mod kurulumunu tamamlamış oldunuz. HTC One A9 Root atma ve TWRP Recovery yükleme adımlarında son yaklaştık.

Recovery ekranında factory reset yazan yere tıklayarak reset işlemini başlatın. Ardından Reboot seçeneğine basarak boot modunu açın. Cihazın, Ses yükseltme / Ses kısma tuşlarını kullanarak recovery yazan yerin üstüne gelip güç tuşuna basın. Şimdi ise cihazın bilgisayar ile bağlantısını kesmeden CMD ile Download moda geçişini sağlamanız gerek.

Bunun için CMD penceresine gelin ve öncelikle adb devices yazarak enter tuşuna basın. Ardından abd reboot download yazarak enter tuşuna basın. Son olarak fastboot flash boot xxxx, işte xxxx yazdığım yere size vermiş olduğumuz cihazınıza uygun olan .img uzantılı olarak recovery dosyasının ismini yazıp enter tuşuna basın. Bu sayede TWRP Recovery yükleme işlemi tamamlanmış olacak.

Root işlemi için ise, CMD ekranına gelin ve bu sefer adb push onea9.img yazarak enter tuşuna basın. Ardından cihazınıza SuperUser.apk uygulamasını kurmak için adb install superuser.apk yazarak enter tuşuna basmanız yeterli olacak.

HTC One A9’u yeniden açtığınızda SuperUser.apk yı kurmak için Bilinmeyen kaynakları aktif etmeniz gerek. Bunun için Ayarlar kısmına girin ve Güvenlik bölümünden Bilinmeyen kaynaklar yazan yerin karşısındaki butonu sağa kaydırın. Bu sayede sadece SuperUser.apk dosyasını değil, diğer yükleyeceğiniz APK dosyalarını da kurabilirsiniz. Bu yazımızda sizlere HTC One A9 Root atma ve TWRP Recovery yükleme işlemini anlattık. Konu ile ilgili sorun yaşarsanız, forum sayfamızı ziyaret ederek uzmanlarımızdan yardım alabilirsiniz.



⁠⁠⁠