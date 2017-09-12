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LG V30 kamera uygulamasını LG G6’ya yüklemek için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. LG’nin üst düzey V serisinin güncel modeli olan V30 18:9 en boy oranındaki neredeyse çerçevesiz olan ekranıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Akıllı telefondaki çift kamera kurulumu da beğeni kazanmayı başardı. Cihazda kurulu olan kamera uygulaması da çok sayıda özellik ve mod barındırıyor. Bu kamera uygulamasını elbette elinizdeki akıllı telefona basitçe yüklemeniz mümkün değil fakat port edilen LG V30 kamera uygulamasını LG G6’ya yüklemek için bir yöntem var.

LG V30 Kamera Uygulamasını LG G6’ya Yüklemek

V30’un kamera uygulaması XDA üyesi tarafından G6 için port edilmiş durumda. G6’nın kamerası için gerekli olan tüm özelliklerin yanı sıra V30’daki yeni modları da içeriyor.

Uygulamayı G6’ya yüklemek için bazı koşulların yerine getirilmesi şart. Bootloader kilidinin açık olması, TWRP recovery kurulumu ve root erişiminin sağlanması gerekiyor. Tabii resmi bir çözüm olmadığı için işlemin çeşitli riskler barındırdığını; kurulum sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sorunlarda sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu hatırlatalım.

İndirmeler

Kurulum İşlemi

LG-V30-Camera_for_LG-G6_xpirt.zip dosyasını bağlantıdan indirin ve akıllı telefonunuza transfer edin.

Cihazı kapatın. Ses azaltma tuşuna basılı tutun, tuşa basmaya devam ederken güç tuşuna da basın. LG logosu ekranda belirince güç tuşunu bırakın, daha sonra bu tuşa basın ve basmaya devam edin. Bu süreçte ses azaltma tuşunu hiç bırakmamanız lazım. Akıllı telefon recovery moduna girene dek tuşlara basmaya devam edin.

TWRP ana menüsünde Install seçeneğine dokunun.

İndirip cihaza aktarmış olduğunuz dosyayı seçin ve flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

Kurulum tamamlanınca Reboot system seçeneğine dokunarak akıllı telefonu yeniden başlatın.

Akıllı telefonunuz açıldığında kamera uygulamasının değiştiğini göreceksiniz. İndirme bölümünde linkini verdiğimiz Graphy APK dosyasını da yüklemeyi unutmayın; bu sayede V30’daki Graphy özelliğini G6’da da kullanabileceksiniz.



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