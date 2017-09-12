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LG V30’daki Hi-Fi Quad DAC’i etkinleştirmek için ne yapılması gerektiğine değineceğiz. LG V30 akıllı telefon V serisinin önceki üyelerinden daha farklı bir çizgide fakat bu durum LG’nin ilginç fikirleri terk ettiği anlamına gelmiyor. Akıllı telefondaki Hi-Fi Quad DAC bunun en güzel örneklerinden birisi. Akıllı telefon kullanıcıları çok dikkat etmiyor olsalar da ses / müzik konularına ilgisi olan kullanıcılar akıllı telefonlardaki ses performansını yetersiz buluyor. LG’nin V30’a dahil ettiği Hi-Fi Quad DAC ses performansını ciddi anlamda artırıyor. Dilerseniz LG V30’daki Hi-Fi Quad DAC’i etkinleştirmek için izlenmesi gereken aşamalara bakalım.

LG V30’daki Hi-Fi Quad DAC Nasıl Etkinleştirilir?

Quad DAC bileşenini aktive etmek ya da kapatmak oldukça kolay. Settings menüsüne gidip Sound & notification seçeneği altından bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Daha kolay erişim için bildirim alanını aşağı çekip Hi-Fi Quad DAC kısayoluna da dokunabilirsiniz. Tabii V30’unuza bağlı bir ses cihazınız yoksa her iki seçeneğin de soluk görüneceğini unutmayın.

Böyle bir bileşenin devre dışı bırakılabilmesi için neden bir seçenek sunulduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Tahminimiz bu bileşenin pil tüketimine kayda değer bir etkisi olduğu yönünde.

DAC’nin açılımının dilimizdeki karşılığı dijitalden analoga dönüştürücü. Özetle ses akışının kulaklıklarınıza uygun elektrik sinyallerine dönüşümünü gerçekleştiriyor. Her akıllı telefonun yongasetinde bir DAC bulunmakta fakat LG bu üst düzey akıllı telefonunda daha yüksek performanslı ikinci bir DAC bileşeni daha konumlandırmış.

Bileşenin katkısı yüksek kaliteli ses dosyaları ve üst düzey kulaklık kullanımında daha iyi hissedilebiliyor. Bu tabii ki ne tür içerikler dinlediğinize ve kulaklarınızın ne kadar hassas olduğuna göre de değişiklik gösterebilir.



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