Moto G5 Plus Android 8.0 Oreo kurulumu için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Android 8.0 Oreo işletim sistemi güncellemesi 21 Ağustos’ta resmen tanıtıldı ve ilk olarak Google’ın Pixel ile Nexus serisi akıllı telefonları için yayınlandı. Güncellemeyi diğer üreticilerin kendi cihaz, servis ve arayüzleri için adapte etmeleri aylar sürüyor. Bu noktada tabii geliştiriciler de boş durmuyor ve Android Oreo tabanlı custom ROM’lar hızla yayılıyor. Moto G5 Plus akıllı telefon da Android 8.0 Oreo tabanlı LineageOS 15 versiyonu ile Android 8.0 Oreo versiyonuna terfi ettirilebiliyor. Henüz çok yeni bir ROM olduğu için çeşitli sorun ve hatalar içermekte. ROM’da şu an kameranın çalışmadığı belirtiliyor. Onun dışında başka sorunlar yaşanması da ihtimal dahilinde. İşlemin çeşitli riskler içerdiğini ve kurulum sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sorunlarda sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu belirtelim. Birincil cihazınız olarak kullandığınız Moto G5 Plus’a bu ROM’u şu an yüklemenizi öneremeyeceğiz.

Moto G5 Plus Android 8.0 Oreo Kurulumu

Gerekenler

Bootloader kilidinin kaldırılması

TWRP recovery kurulumu ve root erişiminin sağlanması

TWRP’deki Wipe seçeneği altından cache, system ve data ‘da temizlik yapılması

USB Debugging ve OEM Unlocking seçeneklerinin aktive edilmesi

İndirmeler

Kurulum İşlemi

ROM dosyasını üstteki bağlantıdan indirin ve Moto G5 Plus akıllı telefona transfer edin.

Oreo uyumlu Gapps ve root atmak için güncel Magisk‘i de indirin. Bu dosyaları da akıllı telefona aktarın.

Cihazı kapatın. Recovery modunda çalıştırın.

Backup menüsünden tam bir nandroid yedeği alın. Gerekenler bölümünde ele aldığımız temizlik işlemini gerçekleştirin.

Install seçeneğine gidin ve ROM dosyasını seçip kaydırma hareketini uygulayarak ROM’u flashlayın.

Ardından aynı işlemi Gapps ve daha sonra Magisk için de uygulayın.

İşlem tamamlandığında akıllı telefonunuzu yeniden başlatabilirsiniz. İlk açılışın biraz zaman alabileceğini belirtelim.

ROM’un XDA sitesindeki konusunu buradan takip edebilir ve güncellemelere bu sayfadan erişebilirsiniz.



