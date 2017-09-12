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Sony Xperia XZ Premium Wi-Fi performansını artıran güncelleme dağıtılmaya başlandı. Japonya çıkışlı teknoloji firması Sony’nin Xperia XZ Premium akıllı telefonu için OTA yoluyla dağıtmaya başladığı güncelleme 1 Eylül tarihli Android güvenlik yamalarını, Wi-Fi performansını artıran optimizasyonları, bazı küçük hata düzeltmeleri ile iyileştirmeleri içeriyor.

Sony Xperia XZ Premium Wi-Fi Performansını Artıran Güncelleme

Güncelleme Xperia XZ Premium akıllı telefonu 45.0.A.7.137 firmware versiyonuna taşıyor. Güncelleme paketinin boyutu 115.7 MB yani muhtemelen adı anılan yenilikler dışında bir sürpriz içermiyor.

Şubat 2017’de resmi tanıtımı gerçekleştirilen ve Haziran ayında raflardaki yerini alan Xperia XZ Premium akıllı telefon 156 x 77 x 7.9 mm boyutlarında ve 195 gram ağırlığında. Corning Gorilla Glass 5 korumalı arka panel barındıran akıllı telefonun 5.46 inç genişlikli IPS LCD ekranı 4K yani 3840 x 2160 piksel çözünürlük değerine sahip. HDR10, Triluminos ve X-Reality Engine gibi teknolojilerle donatılan ekran da Corning Gorilla Glass 5 ile çizilmeye karşı dayanıklı hale getirilmiş durumda. Tek SIM ve çift SIM varyantları olan ürün IP68 sertifikası taşıyor; 1.5 metreye kadar derinliğe ve 30 dakikaya kadar su ve toza karşı dayanıklı yapıda.

Cihaz Qualcomm’un yüksek performanslı Snapdragon 835 yongasetinden güç alıyor. 4 GB RAM, 64 GB kapasiteli dahili depolama birimi, 256 GB’a kadar kapasitedeki microSD kartları destekleyen hafıza kartı slotu, 19 MP çözünürlüklü ana kamera, 13 MP çözünürlüklü selfie kamerası ve 3230 mAh kapasiteli pil gibi bileşenler içeriyor. Xperia XZ Premium kutusundan Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi versiyonuyla çıkıyor ve cihazın Android Oreo güncellemesini alması bekleniyor.



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