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Çin devi Xiaomi’nin Nisan ayında duyurduğu yeni amiral gemisi Xiaomi Mi 6 satışta ve epey ilgi görüyor. Bu modelin çeşitli renk seçenekleri var ama bize gelen duyumlara göre mavi versiyonu daha fazla ilgi görüyor ve zor bulunuyor. 5.15 inç Full HD IPS ekran içeren ve Android 7.1.1 yüklü sunulan bu modelin en iddialı yanları sekiz çekirdekli 2.45 GHz Snapdragon 835 işlemcisi, 6 GB RAM belleği ve 64 ya da 128 GB depolama alanı. Her ne kadar microSD kart yuvası olmasa da bu depolama seçenekleri harika görünüyor.

Yüksek hızda aktarım için 4G bağlantısı olan telefonda Adreno 540 GPU var ve ekran Full HD olduğundan oyunlarda yüksek performans sunabiliyor. Arka kısımda yer alan çift 12 MP kamera son nesil akımlarla uyumlu. Aynı zamanda biri optik titreşim engellemeli, diğeri 2x optik zoom yapabiliyor. 4K video çekebilen telefonun ön kamerası ise 8 MP alıcılı ve Full HD video çekebiliyor.

Dört kenarı yuvarlak 2.5D cam kaplı olduğundan harika görünüyor. Dual band 802.11ac ve Bluetooth 5.0 son nesil bağlantıları içeren 3350 mAh bataryalı telefonun parmak izi okuyucusu ön kısımda ve QC 3.0 hızlı şarj desteği göz dolduruyor. Tek eksiği 3.5 mm kulaklık girişi içermemesi ama kutudan Type-C adaptörü çıkıyor.

Amiral Gemisi Xiaomi Mi 6 İle 6 GB RAM ve 128 GB Depolama

Mavi renkli sürümü 128 GB kapasiteli olarak almak isterseniz Yoshop sitesinde sınırlı sayıda ve kampanya süresinde 479.99 dolara bulabilirsiniz: https://www.yoshop.com/item/xiaomi-mi-6-4g-smartphone-5-15-p_958753.html





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