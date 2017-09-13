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Google ürün ailesine bir diğer seçenek katıldı ve Google Play Protect adı verildi. Android kullanıcılarını koruyan bu sistem nasıl işliyor ve fayda sağlıyor mu? Aslında daha önceki güvenlik odaklı çözümler tek bir çatı altında toplanmış oluyor yani tamamen yeni değil ama bazı artıları var.

Android: Google Play Korumasıyla Cihazınızı Güvenceye Alın

Genelde kullanıcılar Android’i güvensiz ve iOS’u güvenli görüyor ve kaçanlar olabiliyor. Bu yeni Google Play Protect koruması bazı kafalardaki soru işaretlerini ortadan kaldırmak için geliştirilmiş olabilir.

Bilindiği gibi Google’ın altyapı güncellemeleri Google Play Services güncellemeleri şeklinde Android kullanıcılarına dağıtılıyor. Google Play Services 11 ile birlikte yeni koruma devreye girdi. Güncel sürümdeki koruma paketine dahil olanlar: uygulama tarama, gezinti güvenliği ve cihaz yeri takibi.

Google Play markette yer alan uygulamalar koruma desteğiyle taranıp onaylanınca yeni nesil onay logosu ekleniyor. Google aslında sadece kuracaklarınızı değil senelerden beri kullandığınız uygulamaları da arka planda size belli etmeden tarıyor. Eğer sorunlu bir uygulama varsa size bildiriyor. Bu tarama sırasında yapay zeka desteği alınıyor.

Her ne kadar geliştiricilerden gelen uygulamalar tarandıktan sonra markete ekleniyor olsa da zaman içinde tespit edilen yeni tehditlerden ötürü aktif güncel koruma şart. Böyle bir uyarı gelirse hemen kaldırma olanağı veriliyor. Güvenli gezinti ise tehlikeli bir siteye denk gelirseniz kırmızı zeminli engel sayfasını gösteriyor ve bilgi veriyor.

Ayarlar içinden Google menüsüne girince Güvenlik başlığını bulun ve altında yer alan Google Play Protect’i seçip sunduğu özellikleri aktifleştirin. Böylece koruma elde edeceksiniz ve riskler azalıyor olacak.



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