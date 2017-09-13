⁠⁠⁠







Apple iPhone X’te ekran görüntüsü almak için izlenmesi gereken aşamalara değiniyoruz. Bildiğiniz gibi resmi tanıtımı dün gerçekleştirilen Apple iPhone X akıllı telefonda ana ekran tuşu bulunmuyor. Peki ana ekran tuşu bulunmayan Apple iPhone X’te ekran görüntüsü almak için ne yapmak gerek?

Apple iPhone X’te Ekran Görüntüsü Almak

Daha önceki iPhone modellerinde ekran görüntüsü almak için ana ekran ve güç tuşuna bir arada basmak yeterli oluyordu. iPhone X’te ana ekran butonu olmadığı için bu işlem de farklı bir şekilde gerçekleştirilmek durumunda.

Apple iPhone X’te ekran görüntüsü almak için güç butonu ile ses artırma butonuna aynı anda basmak yeterli oluyor. Bu tuşlara bir saniye kadar basılı tutulduğunda bir parlama efekti ve sesi algılıyorsunuz, ekran görüntüsü de alınmış oluyor.

iPhone X’te ön kısımdaki sensörlerin ekranın üzerinde konumlandırılmış olması nedeniyle alınan ekran görüntüleri de ne yazık ki bu şekilde ve pek de hoş görünmüyor. Umarız Apple önümüzdeki dönemlerde yayınlayacağı bir güncelleme ile bu duruma müdahale eder.

iOS 11’de ekran görüntüsü alma özelliğinin önceki iOS versiyonlarına kıyasla güçlendirilmiş olduğu gözlerden kaçmıyor. Düzenleme seçenekleri daha başarılı ve alınan ekran görüntüleri bir klasörde toplandığı için ekran görüntüsü arşivine kolayca ulaşılabiliyor.

iOS 11 işletim sistemi versiyonunda alınan ekran görüntülerini işaretlemek ve temel düzenlemeler gerçekleştirmek için ne yapılması gerektiğine daha önce bu rehberimizde değinmiştik.



⁠⁠⁠





