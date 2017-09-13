⁠⁠⁠







Huawei Akıllı Telefonlar İçin iOS 11 Teması ile sizlerleyiz. Akıllı telefon dünyasının iki büyük kanadını Google’ın Android ve Apple’ın iOS işletim sistemleri oluşturuyor. Android tabii ki sayısız akıllı telefon üreticisi tarafından tercih ediliyor, iOS ise yalnızca Apple’ın akıllı telefon ve tabletlerinde yer almakta. iOS sade ve basitliği esas alan, işlevsel ve hayli şık bir arayüze sahip. Android cephesinde üreticiler stock Android yerine çok sayıda düzenleme ve özelleştirme içeren firmware’ler hazırlamayı tercih ediyor. Android’in özelleştirme konusunda kullanıcılarına iOS’e kıyasla daha fazla alan tanıdığı da bilinmekte. Android’li cihazları çeşitli launcher ve temalarla bambaşka bir arayüze bürümek mümkün. iPhone’da bu olanaklar oldukça kısıtlı. Huawei akıllı telefonlardaki EMUI arayüzü tema kurulumu işlemini büyük ölçüde kolaylaştırmakta. Biz de Apple’ın önümüzdeki hafta dağıtmaya başlayacağı iOS 11 işletim sistemi versiyonunun görünümünü temel alan iOS 11 temasını Huawei akıllı telefonunuza nasıl yükleyebileceğinize değineceğiz.

Huawei Akıllı Telefonlar İçin iOS 11 Teması

Bu temayı Huawei ve Honor akıllı telefonlarda kullanmak mümkün. Esasen EMUI 5.0 kurulu cihazlar için tasarlanmış fakat EMUI 4.0 ve EMUI 4.1 versiyonlarında da sorunsuz çalıştığı belirtilmekte.

İndirmeler

Huawei Akıllı Telefonlara iOS 11 Teması Yüklemek

Öncelikle üstteki bağlantıdan tema dosyasını indirin.

HWT uzantılı bu dosyayı akıllı telefonunuzdaki HWTheme klasörüne kopyalayın.

Akıllı telefonunuzdaki Themes uygulamasını çalıştırın.

Uygulama arayüzünde Offline sekmesini görüntüleyin ve cihaza kazandırmış olduğunuz iOS 11 temasını seçip Apply seçeneğine dokunun.



⁠⁠⁠





