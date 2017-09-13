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iOS 11 güncellemesini alacak iPhone / iPad modelleri ve yayınlanma tarihi ile sizlerleyiz. Apple dün yaptığı etkinlikle yeni iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X modellerini tanıttı. Tahmin edebileceğiniz üzere bu üç yeni akıllı telefon kutularından iOS 11 işletim sistemi versiyonu ile çıkacak. Şu anda iOS 10.3 sürümünü çalıştıran iPhone, iPad ve iPod Touch modellerinin bir kısmı da elbette iOS 11 güncellemesini alabilecek. Firma iOS 11’in 19 Eylül’den itibaren cihazlara indirilebileceğini açıkladı.

iOS 11 Güncellemesini Alacak iPhone / iPad Modelleri ve Yayınlanma Tarihi

19 Eylül itibariyle iOS 11 güncellemesini alacak iPhone, iPad ve iPod Touch modelleri bunlar:

iPhone

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone SE

iPhone 5s

iPad

12.9 inç iPad Pro (2. nesil)

12.9 inç iPad Pro (1. nesil)

10.5 inç iPad Pro

9.7 inç iPad Pro

iPad Air 2

iPad Air

iPad (5. nesil)

iPad mini 4

iPad mini 3

iPad mini 2

iPod

iPod touch (6. nesil)

iOS 11 işletim sistemi güncellemesinin iPhone 5s ve daha güncel iPhone modelleri, tüm iPad Air ve iPad Pro modelleri, 2017 model iPad, iPad mini 2 ve daha güncel iPad mini modelleri ile altıncı nesil iPod touch’a yüklenebileceğini görüyoruz.

Yıllar önce kullanıma sunulan iPhone 5s’in iOS 11 güncellemesini alacak olması sevindirici. Android cephesinde akıllı telefonlara genellikle iki yıl boyunca işletim sistemi güncellemesi sunuluyor, sonrasında önemli güvenlik güncellemeleri dışında bu destek son buluyor.



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