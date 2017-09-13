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iPhone‘unuzu ilk kez kurduğunuzda ekran kilidini açmak ve bazı sistem ayarlarına erişmek için 6 basamaklı bir şifre oluşturmanız istenir. Bu adımı atlasanız da geriye dönüp cihazınıza tekrar şifre belirleyebilirsiniz. Telefonun ekran kilidi olmadan, cihazınız kimin elindeyse kolayca verilerinize ulaşabilir. iPhone’unuza güçlü bir şifre vererek, verilerinize başkalarının bu kadar kolay erişimine engel olabilirsiniz.

iOS: Kırılmayan Şifre Oluşturma

1.Güçlü Bir Şifre Belirleyin

Ayarlar > Dokunmatik Kimlik & Parola > Şifre Kodlamasını Aç adımını takip ederek cihazınıza yeni bir şifre belirleyebilir ya da bir şifreniz varsa şifrenizi daha güçlü hale getirebilirsiniz.

Milyonlarca uygulayabileceğiniz şifre kombinasyonundan daha da güçlü bir şifre kombinasyonu oluşturmak istiyorsanız Şifre Kodu Seçenekleri’ni ve seçeneklerde bulunan Özel Sayısal Kod ya da Özel Alfasayısal Kodu‘nu tercih edebilirsiniz. Özel Sayısal Kodu seçerseniz 10 haneli şifre oluşturabilir ve bu sayede 100 milyon farklı şifre kombinasyonu oluşturabilirsiniz. Özel Alfasayısal Kod’u tercih ederseniz şifrenizde büyük küçük harfler ve özel karakterler kullanabilir böylece şifrenizi yıkılmaz bir duvar haline getirebilirsiniz.

2.Yeni Şifrenizi Ayarlayın

Yeni şifrenizi belirledikten sonra şifre oluşturma işleminizi onaylayın. İşlemi onayladıktan sonra karşılaşacağınız Apple ID şifrenizi iPhone’unuzdan değiştirmek için yeni şifrenizi kullanmak isteyen bir mesaj aldığınızda bu mesajı yok saymanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü iPhone’unuza giren hırsızlar ve benzeri kişiler, muhtemelen Apple / iCloud hesabınıza erişebilir ve onları devralabilirler.

3.Yeni Parolanızı Onaylayın (Gerekirse)

Hücresel veri ağına veya bir Wi-Fi’ye bağlı olmadığınızda şifreyi değiştirmek istiyorsanız, şifrenizi cihaza başarılı bir şekilde ekledikten veya değiştirdikten sonra Apple’ın yollayacağı ”iPhone Şifre Kodunu Onayla” bildirimine tıklayın ve onaylayın.

Bu öneriden kurtulmak için İnternet’e bağlı olduğunuzdan emin olun, ardından bildirime dokunun. Açılan ekranda Devam Et‘in üzerine dokunun, ardından Apple ID şifrenizi girin.

Apple hesabınız için iki faktörlü kimlik doğrulamanız açıksa, iPhone şifrenizi de girmeniz istenir. Bunu işlem, iPhone şifrenizin ”iCloud’u yeni bir cihazda oturum açarken kimliğinizi onaylamak için kullanılacağı” anlamına gelir.

iPhone şifrenizi bu şekilde doğrularsanız, iPhone şifrenizi kullanarak Apple ID şifrenizi kullanarak Apple ID şifrenizi de değiştirebilirsiniz. Ama bu işlemleri gerçekleştirirken 2. adımda söylediklerimizi de unutmayın.



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