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Kelime işlemci alanında güçlü seçenek Ulysses uygulaması kısa süre önce ücretsiz yapıdan aidatlı üyeliğe geçiş yaptı ve çok sayıda kullanıcı zor duruma düştü. Siz de iOS yüklü cihazınızla Ulysses alternatifi olacak bir uygulama arıyorsanız piyasada çok sayıda seçenek var.

iOS: Ödemeliye Dönüşen Ulysses İçin Alternatifler

Bazı seçeneklerde ücretli yapı devam ediyor ama bir kere ödeme isteyen uygulamalar daha cazip görünüyor ve sürekli masraf yaşanmıyor.

Bear

Ulysses’in yerini birebir alabilecek kapasitede bir uygulama denemez ama Bear kullanarak notlar alıp düzenli halde tutabilirsiniz. Dosya ve klasörler yerine içeriği etiketler ile organize ediyor. Dosya sonuna basit biçimde hashtag ekleyin yeter. Biçimlendirme desteği yok ama akıllı biçimde yardımcı oluyor. Premium sürüme yıllık ödeme yaparsanız iCloud eşleştirme, özel temalar, DOCX, HTML ve PDF kaydetme desteği ekleniyor.

iA Writer

iOS Markdown klavye desteği olan bu uygulama ek sütunla belgelere dosya alma imkanı veriyor. Aynı zamanda Ulysses gibi işaretleme yapabiliyor. Hangi dili kullanıyorsanız belirli kısımları ön plana çıkarabilir. Böylece konuşma sırasındaki farklı alanlar kolayca anlaşılabilir. Odaklama modunda diğer kısımlar gri tonlu oluyor. WordPress ya da Medium hesabı eklenebiliyor. DOCX ve PDF kayıt desteği var.

Byword

iOS için özel bir klavyesi olan işaretleme destekli bir diğer seçenek ama arabirim kelime işlemciye daha uygun. Tumblr ve Evernote gibi yayımlama seçenekleri içeriyor. Kullanımı kolay bir diğer seçenek.

1Writer

iOS ortamında Ulysses kullananlar 1Writer’ı beğenebilir. Sadece iOS uyumlu bir editör ve çok sayıda güçlü özelliği var. Harici klavyeniz varsa istediğiniz tüm kısayolları ekleyebilirsiniz. Özelleştirme seçenekleri son derece fazla ve karanlık tema fayda sağlıyor. Font seçenekleri ve özel metin yanında aralığı da seçilebiliyor.





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