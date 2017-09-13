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Bu yazımızda iPhone 8 ve iPhone X duvar kağıtlarını paylaşacağız. Söz konusu amiral gemisi konumundaki akıllı telefonlar olduğunda akıllı telefon üreticileri arasında sıkı bir rekabetin yaşandığı açıkça görülebiliyor. Android işletim sistemli cihaz üreten Samsung, LG, HTC, Sony gibi firmaların üst düzey akıllı telefonları tanıtımlarıyla birlikte ses getirseler de teknoloji meraklıları Apple’ın her yıl sonbahar aylarında gerçekleştirdiği yeni iPhone modellerinin tanıtım etkinliğini iple çekiyor. Apple 2007’de tanıttığı ilk nesil iPhone modeliyle akıllı telefonların şu anki yapıda olmasının, cihazların bu doğrultuda ilerlemesinin yolunu çizen firma olmuştu.

Apple 12 Eylül’de gerçekleştirdiği etkinlikte yeni iPhone 8, iPhone 8 Plus ve en dikkat çekici model olan iPhone X’i tanıttı. Biz de bu yazımızda iPhone 8 ve iPhone X duvar kağıtlarını indirebileceğiniz bağlantıları paylaşacağız.

iPhone 8 ve iPhone X Duvar Kağıtlarını İndirin

Tanıtılan iPhone 8 / 8 Plus ve iPhone X modelleri yine ilgi çekici tasarım ve donanımsal bileşenlere ev sahipliği yapıyor. Cihazlar bu ayın üçüncü haftasından itibaren satın alınabilir durumda olacak. Firmanın yeni nesil amiral gemisi modelinde kablosuz şarj, yüz tanımlama özelliğiyle ekran kilidini devre dışı bırakma, yeni nesil emoji’ler ve iOS 11 işletim sistemi versiyonu bulunmakta.

Yeni iPhone modellerinde yer alan duvar kağıtlarından birkaçının ön izlemesini aşağıda paylaştık. Duvar kağıtlarının yüksek çözünürlüklü versiyonlarını aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz.

iPhone 8 Stock Duvar Kağıtları

iPhone X Stock Duvar Kağıtları



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