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Nokia 8 Android Oreo güncellemesi ile ilgili bir gelişme söz konusu. HMD firmasının 2017 yılındaki amiral gemisi akıllı telefonu olan Nokia 8 Android Oreo güncellemesini alacak olan Android işletim sistemli ilk Nokia modeli olabilir. Akıllı telefon Android Oreo versiyonunu çalıştırır şekilde popüler benchmark uygulaması Geekbench’in veritabanına giriş yaptı.

Nokia 8 Android Oreo Güncellemesi

Akıllı telefonun Android Oreo işletim sistemi versiyonunu çalıştırır şekilde bir benchmark uygulamasının kayıtlarında gözükmesi güncellemenin yayınlanmasıyla ilgili yeterli bir delil olarak görülmeyebilir fakat firmanın yazılım güncellemesi konusunda şu ana kadar titizlikle çalıştığını göz ardı etmemek gerek. Finlandiya çıkışlı firma yazılım güncellemelerini hızlı şekilde sunabilmek adına akıllı telefonlarında stock Android’e çok yakın bir firmware’e yer veriyor.

Nokia 8 HMD’nin Android Oreo güncellemesini alacak olan tek cihazı değil. Hatırlayacağınız üzere firmadan daha önce Android işletim sistemli mevcut Nokia akıllı telefonların tamamının Android Oreo güncellemesini alacağı açıklaması gelmişti.

151.5 x 73.7 x 7.9 mm boyutlarında ve 160 gram ağırlığındaki Nokia 8’in 5.3 inç genişlikli IPS LCD ekranı 2560 x 1440 piksel çözünürlük değerine sahip. Cihaza Qualcomm’un yüksek performanslı Snapdragon 835 yongası güç veriyor. 4 GB RAM, 64 GB kapasiteli dahili depolama birimi, depolama alanını genişletmek için microSD kart yuvası, arka yüzde çift 13 MP ana kamera, ön yüzde 13 MP çözünürlüklü selfie kamerası, 3090 mAh kapasiteli pil gibi detaylar içeriyor. Ürün kutusundan Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi versiyonuyla çıkıyor.



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