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Bildiğiniz gibi Samsung Galaxy Note serisinin, dördüncü nesil üyesi olan Samsung Galaxy Note 4, ekran boyutu ve işlevsellik özellikleriyle dikkat çekiyordu. Eliniz titriyorsa veya hareket halindeyken o anı net bir kalitede ölümsüzleştirmek, Samsung Galaxy Note 4’ün 16.0 MP çözünürlüğündeki kamerasında bulunan OIS özelliği ile mümkün oluyordu. Samsung Galaxy Note 4, 3220 mAh batarya gücü ile gün boyu yoğun kullanımda bile sizi yarı yolda bırakmıyordu. Ayrıca Samsung Galaxy Note 4, S Pen’i sayesinde sayfalar arasında kopyala-yapıştır yapabilmenizi veya sayfa üzerindeki önemli noktaları belirleyebilmenizi sağlıyordu. Öte yandan 32 GB olan dahili hafıza kapasitesini eğer yeterli gelmez ise micro SD kart desteği ile iki katına çıkarabilirsiniz. Bu yazımızda Samsung Galaxy Note 4 Stock ROM yükleme adımlarını ele aldık. Siz de anlatacağımız adımları uygulayarak, Samsung Galaxy Note 4’ün başlangıçta gelen ilk Android sürümüne geri dönüş sağlayabilirsiniz.

Gerekli dosyalar

Odin

Cihazınıza uygun ROM dosyanızı buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Samsung Galaxy Note 4 Stock ROM Yükleme

Öncelikle Samsung Galaxy Note 4’ün USB hata ayıklama modunu açmanız gerek.

Bunun için Samsung Galaxy Note 4’ün Ayarlarına girin ve Geliştirici seçenekleri kısmının alt tarafında yer alan, USB hata ayıklama modunu aktif edin.

Şimdi ise size vermiş olduğumuz bağlantıdan Odin programını indirin ve kurulum işlemlerini gerçekleştirin.

Daha sonra Samsung Galaxy Note 4’ü kapatın ve Download mod ekranının gelmesi için Ses kısma / Home / Güç tuşlarına basılı tutarak açın. Download mod ekranı geldiğinde ise bir kez Ses açma tuşuna basmanız yeterli. Ardından Samsung Galaxy Note 4’ü, USB kablo ile bilgisayarınıza bağlayın.

Odin, Samsung Galaxy Note 4’ü algılayınca sol tarafta yer alan ID:COM yazısının altındaki kutunun rengi değişecektir.

Şimdi ise .tar.md5 uzantılı ROM dosyanızı AP kısmına gösterin. Son olarak Samsung Galaxy Note 4 Stock ROM yükleme işlemini başlatmak için Start butonuna basın.

Yükleme işlemi tamamlandığı an, Odin’in sol tarafında PASS! yazısını göreceksiniz. Aklınıza takılan sorular olursa veya konu ile ilgili sorun yaşarsanız, forum sayfamızı ziyaret ederek uzmanlarımızdan yardım alabilirsiniz.





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