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Sony Xperia Z’den sonra piyasaya sürülen Sony Xperia Z1, ince yapısı ve metal çerçevesi ile şık bir görünüme sahipti. Sony Xperia Z1’in en belirgin özelliği ise hiç kuşkusuz suya ve toza dayanıklı olması oluşuydu. Ayrıca ödüllü lenslere sahip olan firma, Sony Xperia Z1’in 20.7 MP çözünürlüğe sahip kamerasını, gelişmiş lens ve sensörler ile donatmayı ihmal etmemişti. Bu yazımızda Sony Xperia Z1 Root atma adımlarını ele aldık. Siz de göstereceğimiz adımları uygulayarak, kaldırılamayan gereksiz uygulamalardan kurtulabilirsiniz

Gereken dosya

KingoRoot

Sony Xperia Z1 Root Atma

Başlangıç olarak Sony Xperia Z1’in Bilinmeyen kaynaklarını aktif etmemiz gerek.

Sony Xperia Z1’in Ayarlar kısmına girin ve Güvenlik bölümünü bulun. Güvenlik bölümünün alt kısmında yer alan Bilinmeyen kaynaklar seçeneğinin karşısındaki kaydırma çubuğunu sağa doğru sürükleyerek Bilinmeyen kaynakları etkinleştirin.

Daha sonra size vermiş olduğumuz bağlantıdan KingoRoot‘u indirin ve kurulum işlemlerini gerçekleştirin.

Şimdi ise kurmuş olduğunuz KingoRoot programını açın ve karşınıza gelen pencerede One Click Root yazan butona basarak, Sony Xperia Z1 Root atma işlemini başlatın.

KingoRoot, sizin için gerekli olan tüm dosyaları indirecektir. Wi-Fi ağınızdan kopmamanızı tavsiye ederiz.

İşlem bitiminde ROOT SUCCEEDED diye bir yazı gelecektir. Bu sayede Sony Xperia Z1 Root atma işlemi başarıyla son buldu.

Sony Xperia Z1’i tekrar açtığınızda SuperUser programı yüklü olarak gelecektir. Eğer yüklü olarak gelmez ise, buraya tıklayarak ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.

Sony Xperia Z1’in Rootlu olup olmadığını, buraya tıklayarak Root Checker uygulamasını indirebilir ve test edebilirsiniz. Konu ile ilgili sorularınız var ise forum sayfamızdaki uzman ekibimiz, size yardım etmek için sizi bekliyor olacaklar.



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