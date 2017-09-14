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Android’in geliştiricisi Google olmakla birlikte açık kaynaklı ve Linux esaslı olduğu için herhangi bir ödeme talep edilmiyor ve sadece lisanslı teknolojiler için bedeller ödeniyor. Sürekli yeni sürümü çıkan Android’i Google servisleri olmadan düşünebilir miyiz? microG’nin amacı buna olanak vermek.

Android: Google Olmadan Android’in Yolu microG

Android’in temelinde Google Play servisleri var ve e-posta, navigasyon, arama gibi temeller dışında Play mağaza alışverişleri vazgeçilmez. Çoğu firmadan gelen farklı akıllı telefonlar Android işletim sistemini kullanacaklarsa Google imzalı Gmail, Calendar, Docs, Drive, Play Store, YouTube gibi uygulamaları kurmadan satışa sunmuyorlar. Bunları kullanmıyor ve ciddi anlamda bataryaya yük bindiğini düşünüyorsanız bile kaldıramazsınız çünkü sistemin bileşeni olarak geliyorlar.

Buna çare olmak isteyen microG uygulaması Google’ın dosyalarını kopyalayıp Google Play Servisleri kurulu olmayan cihazlarda uygulamaları çalışabilir hale getiriyor. Bu paketleri ayrı ayrı indirmek gerekiyor:

Ardından özel bir ROM paketi bulmanız ve kurduktan sonra GApps yerine bu indirdiğiniz paketleri kurarak microG ile yola devam etmeniz gerekiyor. Bu sayede kişisel gizlilik anlamında da rahata erebilirsiniz. Temiz bir ROM kurmak için özel kurtarma menüsünden cihazı sıfırlayıp flash yapmak şart. Ardından açılınca bilinmeyen kaynaklardan apk kurulumuna izin verip indirdiğiniz paketleri kurun. Son iki paketten ilki market içeriğini gösterirken ikincisi göstermiyor.



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