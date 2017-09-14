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İnternete düşen bilginin silinmesi gibi bir durum söz konusu olamaz ama aksine böyle büyük bir okyanusa dönüştüğü için aradığınızı bulmanız zorlaşabilir ve kimi zaman içerikleri bilgisayarına indirip saklamak isteyebilirsiniz. Sosyal ağlardaki bolca videodan istediklerinizi nasıl saklarsınız?

Android: Sosyal Ağlardan Video İndirmek

Instagram için InShot Video Downloader

InShot’un Instagram için video indirme uygulaması son derece sağlam ve uygulamayı kullanarak Instagram videolarını indirebilirsiniz ama daha fazlasına da izin veriyor. Aynı zamanda görselleri de indirip yeniden gönderebilirsiniz. Etiketleri kopyalayıp medyayı herhangi bir uygulamada kullanabilirsiniz.

Uygulamayı kurduktan sonra Instagram’a gidip indirmek istediğiniz içeriği bulun ve sağ üstteki üç noktalı menüden URL kopyalama seçin. Anında video indirme uygulamasının sembolü gelecek ve buna tıklayınca yeni uygulama açılacak. Gerçekte indirme işlemi başlamış olacak ve bitince bildirim gelecek.

Geçmişl sekmesine geçip indirilenleri görün ve paylaşmak istediğinizin menüsüne tıklayıp paylaş seçin ve işlemi tamamlayın.

Facebook için MyVideoDownloader

Facebook videolarında işlem biraz daha farklı. MyVideoDownloader indirip Facebook hesabıyla oturum açmanız gerekiyor. Ardından indirmek istenen videoyu bulup çekebilirsiniz.

Uygulama içinde gezin ve istediğiniz videoyu bulunca tıklayın ve açılan menüden indir seçin. Arka planda inmeye başlayacak ve bitince İndirilenler klasöründe bulacaksınız.

Twitter için Video Downloader

Videoları ve animasyonlu GIF’leri Twitter uygulamasından indirmek için paylaşmanız ve video indirme uygulamasını seçmeniz yeterli. Ardından video kalitesini seçin ve inmesini bekleyin.

Twitter menüsünde içeriği bulduğunuzda paylaşım butonuna basın ve Video Downloader sembolünü seçin. İnen içeriği paylaşmak diğerleriyle benzer.

Kullandığınız dosya gezginine bağlı olarak inen içeriği klasörde bulup bunlara tıklayıp paylaş menüsü desteğiyle yüklü uygulamalarınızla paylaşabilirsiniz.



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