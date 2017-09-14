Android/iOS: Candy Crush Saga Oyununda Sınırsız Can İsteyen?

⁠⁠⁠







Popüler oyunlar gelip geçiyor ama çoğu oyun asla Candy Crush kadar popüler olamıyor. Facebook platformuna girdiğinden beri çok sayıda kullanıcıya ulaştı ve ancak Android ve iOS sürümleri geldikten sonra rahatsız edici oyun davetleri biraz olsun azaldı. Popüler olsa da kusursuz değil.

Android: Candy Crush Saga Oyununda Sınırsız Can İsteyen?

Milyonlarca kullanıcısı olan bu oyunun en büyük eksilerinden biri basit olmasına rağmen sınırlı sayıda can vermesi. Bu sınırlamayı aşıp sınırsız cana sahip olmanın bir yolu var ve fanatikler sevinebilir! Android ve iOS sürümlerinde Candy Crush Saga ile sınırsız can elde etmek için şu yolları deneyin:

Bu arada internette dolaşan modifiye edilmiş ve sınırsız can iddiası olan apk paketlerini indirip kurmayın çünkü hem fayda sağlamıyor, hem de virüs içerebiliyor!

Birinci Yöntem: Tarih ve Saat değiştirmek

Oyunu normal biçimde oynayın Can bitince oyunu kapatıp ayarlara girin Saat ve tarih ayarlarında açıksa otomatik ayarlamayı kapatın ve saati üç saat ileri alın Geri dönüp oyunu açınca yüklenmesini bekleyin ama oynamayın Biraz bekleyin internet üzerinden dosyaları indirip canlarınızı geri yüklesin Bir kez daha saat ayarına girip otomatik modu açın Artık oynamaya devam edebilirsiniz Canlar bitince işlemi tekrar etmeniz gerekecek

İkinci Yöntem: Uygulama verisini silmek

Oyunda canlarınız bitince Ayarlar – Uygulamalar – Candy Crush Saga yolunu izleyin

Depolama – Veri silme seçeneğine tıklayın

Oyunu yeniden açın ve Facebook ile giriş yapın

İlerleme durumu saklanacak ama yeni canlar elde edeceksiniz

Evet bunlar ideal yöntemler değil ama sevdiğiniz oyunda canınız bitince beklemek yerine hile uygulamanız mümkün. Aynı zamanda resmi uygulama olduğu için apk indirip virüs kapma riskiniz olmayacak.



⁠⁠⁠





