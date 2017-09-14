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General Mobile’ın iki sene önce piyasaya sürmüş olduğu General Mobile Discovery Air, ince yapısı ve şık tasarımı ile dikkat çekmişti. Ayrıca inceliğinin yanı sıra hafif ve küçük ekran boyutuna sahip olması hem kolay taşınabilmesini, hem de rahat kullanım sunuyordu. General Mobile Discovery Air’in akıllı jestleri ile ekran kapalı iken çift tıkladığınızda, ekranı kapatma / açma veya cihazı sallayarak arka plandaki uygulamaların görevlerine son verebilme gibi özelliklerde hayatınıza kolaylık sağlıyordu. Bu yazımızda General Mobile Discovery Air Root atma adımlarını ele aldık. Siz de anlatacağımız adımları uygulayarak, General Mobile Discovery’e yüklü gelen gereksiz uygulamaları Root izni sayesinde kaldırabilirsiniz.

Gerekli dosya

KingoRoot

General Mobile Discovery Air Root Atma

Başlangıç olarak General Mobile Discovery Air’in USB hata ayıklama modunu açmanız gerek.

Bunun için General Mobile Discovery Air’in Ayarlarına girerek, Telefon Hakkında kısmından, Derleme numarası yazan yere üst üste basın. Bu sayede Artık bir geliştiricisiniz diye ekranınıza uyarı gelecektir. Daha sonra Ayarlara tekrar dönün ve bu sefer menüden Geliştirici seçeneklerini bulun. Geliştirici seçeneklerinin alt kısmında yer alan USB hata ayıklama modunu aktif edin.

Şimdi ise size vermiş olduğumuz bağlantı üzerinden, bilgisayarınıza KingoRoot programını indirin ve kurulum işlemlerini gerçekleştirin.

Açılan KingoRoot ekranında USB kablo ile General Mobile Discovery Air’i bilgisayara bağlamanız gerektiği yazıyor. Bu kısımda bir USB kablo yardımıyla General Mobile Discovery Air’i bilgisayara bağlayın.

Bilgisayar ile cihaz arasındaki bağlantı kuruldu zaman karşınıza ROOT yazan bir ekran gelecektir. General Mobile Discovery Air Root atma işlemini başlatmak için ROOT yazan butona basın.

Root işlemi tamamlandığında, ekranınıza ROOT SUCCEED diye bir yazı gelecektir.

Root işlemi uyguladığınız General Mobile Discovery Air’in, Root yetkisi gerektiren uygulamalara yetki vermek veya onları engellemek istiyorsanız, buraya tıklayarak SuperUser uygulamasını indirebilirsiniz. Konu ile ilgili sorun yaşar veya sorularınız var ise, forum sayfamızı ziyaret ederek uzmanlarımızdan yardım alabilirsiniz.



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