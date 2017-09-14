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Apple iPhone‘da konum tabanlı alarm oluşturmak için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar için işe / okula gidip gelme süreci gün içerisinde kayda değer bir zaman dilimini işgal ediyor. Bu süre boyunca uyumanız, kitap okumanız ya da Candy Crush oyununda seviyeler atlamanız mümkün. Tabii bunları ancak aracı kendiniz kullanmıyor, toplu taşımadan yararlanıyorsanız yapabilirsiniz. Yolculuklarda bu durumun doğurduğu ciddi bir sıkıntı var; inmeniz gereken yeri takip edemeyip kaçırabilirsiniz. iPhone sahipleri bu noktada konum tabanlı alarm oluşturmak için faydalanabilecekleri bir uygulama ile bu sorunu geride bırakabilir. Ele alacağımız uygulamanın adı Alarm on Place. Araç Apple’ın App Store uygulama mağazasından ücretsiz indirilebiliyor.

iPhone: Konum Tabanlı Alarm Oluşturmak

Öncelikle Alarm on Place uygulamasını mağazada aratarak ya da yazının sonunda yer alan widget’a dokunarak akıllı telefonunuza yükleyin ve uygulamayı çalıştırın. Arayüzde haritadan alarmın devreye girmesini istediğiniz konumu seçin.

Oluşturduğunuz alarma isim verebilir, ilgili konuma ne kadar mesafedeyken alarmın devreye gireceğini belirleyebilir ve ertelemeyi ayarlayabilirsiniz. İşe veya okula otobüs veya tramvay ile gidiyorsanız alarmın devreye girme aralığını daha geniş seçmenizde yarar var. Böylece toparlanıp iniş için hazırlanabilirsiniz. Alarm sesini özelleştirebilmeniz mümkün.

Uygulamanın işlevini yerine getirebilmesi için konum servislerini kullanması gerekiyor. Konum özelliği bir şekilde devre dışı kalırsa ya da kullanılamazsa uygulama da çalışmayacaktır. Bu nedenle Alarm on Place’i kullanmayı düşünüyorsanız tercih edeceğiniz konumlarda çeşitli testler gerçekleştirin ve olumlu sonuç alırsanız kullanın.





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