Apple iPhone X’i Kapatmak / Yeniden Başlatmak için ne yapılması gerektiğine değineceğiz. iPhone X’in yan tuşuna tek bir tıklama cihazı kilitliyor ya da kilitten uyandırıyor. Çift tıklama Apple Pay’i açıyor. Tuşa basılı tutunca kişisel asistan Siri devreye giriyor. Peki iPhone X’i Kapatmak / Yeniden Başlatmak için ne yapmak gerek? Diğer Apple iPhone modellerinde kenardaki tuşa basılı tutulduğunda ekranda slide to power off seçeneği geliyor ve bölümde kaydırma hareketi yaparak cihazı kapatabiliyoruz fakat iPhone X’te durumlar farklı.

Yan tuşa beş defa tıklamanın acil servisi devreye sokması muhtemel. Büyüteç gibi erişebilirlik seçeneklerini daha fazla sayıda tıklama içeren jestlere atamak işlerin karışmasına neden olabilir, akıllı telefonda yanlışlıkla başka şeyleri aktive edebilirsiniz.

iPhone X’i Kapatmak / Yeniden Başlatmak

iOS 11 işletim sisteminde Settings – General bölümü altında yeni Shut Down seçeneği yer alıyor. Bu seçenek güç tuşu bozulmuş Apple iPhone sahiplerinin akıllı telefonlarını kapatabilmesini sağlıyor fakat aynı zamanda iPhone X’i kapatmak için de oldukça faydalı olduğu açık.

iPhone X’i kapatmak için Settings menüsünü açın. General ile devam edin. Bu ekranda aşağı doğru kaydırma yapın. Shut Down seçeneğine dokunun. Ekranda alışılageldik slide to power off seçeneği belirecektir. Bu butonda kaydırma hareketi yaparak cihazı kapatabilirsiniz.

Kapalı durumdaki iPhone X’i açmak için yan tuşa birkaç saniye basılı tutmanız yeterli olacaktır. Alternatif olarak Lightning kablosuyla cihazı şarja takabilirsiniz, akıllı telefon birkaç saniye içinde açılacaktır.



