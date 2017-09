⁠⁠⁠







Apple iPhone X’i yeniden başlamaya zorlamak için ne yapmanız gerektiğini anlatıyoruz. iOS işletim sistemli Apple iPhone modelleri her ne kadar çoğunlukla pürüzsüz ve sorunsuz bir kullanım deneyimi sunsalar da zaman zaman işletim sisteminin kendi sıkıntıları veya üçüncü parti uygulamalardan kaynaklı donmalar ya da yanıt vermeme durumlarıyla karşılaşılabiliyor. Sorunun kaynağından bağımsız olarak hiçbir iPhone modelinde bu sorunun görülmeme garantisi yok, buna yeni iPhone X modeli de dahil.

iOS üst düzeyde stabil olduğu için minör yazılım sorunları genellikle cihazı basitçe kapatmak ve sonrasında açmakla çözülebiliyor. iPhone X’teki yan tuşa basılı tutulduğunda Siri devreye girdiği için cihaz diğer iPhone modellerinden farklı bir yöntemle kapatılabiliyor. Ekranda slide to power off seçeneğini görebilmek için Settings – General yolunu izleyip Shut Down butonuna dokunmak gerekmekte.

iPhone X’i Yeniden Başlamaya Zorlamak

Donma / yanıt vermeme sorunuyla karşı karşıya kaldığınızda iPhone X’i yeniden başlamaya zorlamak durumunda kalacaksınız. Cihazda ana ekran tuşu olmadığı için bu işlemde de önceki iPhone modellerinden farklı bir yöntem izlemek gerekiyor.

iPhone X’i yeniden başlamaya zorlamak için yan tuşa ve ses azaltma butonuna aynı anda basıp basılı tutmak gerekiyor. Bu şekilde 10 saniye kadar bekleyince ekran kapanacaktır. Apple’ın boot ekranı gelinceye kadar bu iki tuşa basmaya devam edin.

iPhone X normal şekilde açılacak ve veri kaybı olmayacaktır. Donma / yanıt vermeme durumlarının genellikle yeni modellerde henüz işletim sistemi versiyonu olgunlaşmamışken veya jailbreak’li cihazlarda daha sık görüldüğünü belirtelim.



⁠⁠⁠