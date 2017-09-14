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Samsung Galaxy A9 Pro Android Nougat güncellemesi ile ilgili yeni bir gelişme söz konusu. Güney Kore merkezli teknoloji firması Galaxy A9 Pro modeli akıllı telefonu için yeni bir güncelleme yayınladı. Akıllı telefonu A910FXXU1BQHB firmware versiyonuna taşıyan ve yaklaşık 1.3 GB boyutunda olan güncelleme paketi cihaza Android 7.0 Nougat işletim sistemi versiyonunu getiriyor.

Samsung Galaxy A9 Pro Android Nougat Güncellemesi

Güncelleme son dönemde alıştığımız üzere Hindistan’daki akıllı telefonlara ulaşmaya başladı. Güncellemenin diğer ülke ve bölgelerde de yakın zamanda dağıtılmaya başlanması bekleniyor. OTA güncellemelerin tüm akıllı telefonlara aynı anda sunulmadığı unutulmamalı.

Mart 2016’da resmi duyurusu gerçekleştirilen ve aynı yılın Mayıs ayında raflardaki yerini alan Galaxy A9 Pro akıllı telefon 161.7 x 80.9 x 7.9 mm boyutlarında ve 210 gram ağırlığında. Cihazın 6 inç genişlikli Super AMOLED ekranı 1920 x 1080 piksel çözünürlük değerine sahip. Ekran Corning Gorilla Glass 4 teknolojisiyle çizilmelere karşı dayanıklı hale getirilmiş. Cihaza güç veren Qualcomm Snapdragon 652 yongasetinde dört adet 1.8 GHz Cortex-A72, dört adet 1.4 GHz Cortex-A53 işlemci çekirdeği ile Adreno 510 grafik işlemcisi bulunmakta. 4 GB RAM, 32 GB kapasiteli dahili depolama birimi, 256 GB’a kadar kapasitedeki microSD kartları destekleyen hafıza kartı yuvası, 16 MP çözünürlüklü f/1.9 ana kamera, ön yüzde 8 MP çözünürlüklü f/1.9 selfie kamerası ve 5000 mAh kapasiteli pil gibi bileşenler var. Samsung Galaxy A9 Pro’nun kutusundan Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemi versiyonuyla çıktığını belirtelim.



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