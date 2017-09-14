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Samsung Galaxy Note 8’de İris Tarayıcı özelliğinden faydalanmak ve ekran kilidini bu sensörü kullanarak açmak için ne yapmanız gerektiğine değineceğiz. Galaxy Note 7’den bu yana, Samsung üst düzey akıllı telefonlarını kullanıcıların biyometrik güvenlik sınırlarının bir başka katmanını kullanmasını esas alan iris tarayıcıları ile donattı. Samsung’un şu ana kadar kullanıma sunduğu en geniş ekranlı ve yüksek fiyatlı akıllı telefonlardan birisi olan Galaxy Note 8’de de elbette iris tarayıcı mevcut. Parmak izi okuyucunun arka yüzde, ulaşması zor bir noktada konumlandırılmış olması nedeniyle ekran kilidini devre dışı bırakmak için parmak izi okuyucu yerine iris tarayıcısından faydalanmak isteyebilirsiniz. Samsung Galaxy Note 8’de İris Tarayıcı kolayca ayarlanabiliyor, bunun için ele aldığımız aşamaları basitçe takip etmeniz yeterli olacaktır.

Samsung Galaxy Note 8’de İris Tarayıcı Nasıl Etkinleştirilir?

Öncelikle akıllı telefonda Settings menüsüne gidin ve Lock screen and security seçeneğini bulup üzerine dokunun.

Lock screen and security menüsünde Iris Scanner ile devam edin.

Sonraki ekranda iris tarayıcının ayarlanması için ne yapmanız gerektiği özet şekilde açıklanmakta. Kilit ekranı için güvenliği sağlayacak ve sonrasında irislerinizi kaydedeceksiniz.

Öncelikle parola, PIN kodu veya desenden oluşan bir güvenlik önlemi oluşturmanız lazım. Eğer bunlardan birisini daha önce oluşturduysanız bu aşama karşınıza çıkmayacaktır.

Bu aşamada iris tarayıcısının kullanımıyla ilgili önlem ve uyarılar listeleniyor. Okuduktan sonra Continue seçeneğine dokunun.

İrislerinizin sorunsuz kaydı için iyi aydınlatılmış bir odada olmalısınız, doğrudan güneş ışığına maruz kalmamalısınız ve tarayıcıyı yanıltacak bir gözlük ya da lens takmamalısınız.

Gözlük / lenslerinizi çıkardıktan sonra cihazı 25 – 35 cm kadar uzakta tutun ve irislerinizin kaydedilmesini sağlayın.

Gözlerinizi tamamen açın ve ekrana doğru bakın. Tarama işlemi gerçekleştirilecektir.

Son adımda kilit ekranında bildirim görünümü durumunu ve bildirimlerde hassas içeriklerin görüntülenip görüntülenmeyeceğini ayarlayabilirsiniz.





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